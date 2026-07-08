Los Ariel coronan en nominaciones a 'En el camino' y plantean regreso a Ciudad de México

Durante la ceremonia de los Premios Ariel 2026 se conmemorará las ocho décadas de los galardones mexicanos. ( FUENTE EXTERNA )

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunció este miércoles las nominaciones para los Premios Ariel 2026 en la que destacó "En el camino", del director David Pablos, con 13 menciones, al tiempo que confirmó la entrega de los galardones el próximo 3 octubre con la posibilidad de volver a Ciudad de México en el marco de su 80 aniversario.

Por detrás le siguió "Aún es de noche en Caracas", la coproducción entre México y Venezuela que recibió nueve nominaciones, y ´El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)´, del realizador Ernesto Martínez Bucio, que obtuvo ocho, entre ellas Mejor Película y Mejor Dirección.

Las nominaciones fueron anunciadas por la veterana estrella de cine Luisa Huertas y el actor Baltimore Beltrán, quienes informaron que en la edición 68 participaron 151 películas, 67 cortometrajes, 84 largometrajes y 10 películas iberoamericanas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá, Portugal, Venezuela y España.

En esta última categoría resaltó la aparición de la cinta española "Los domingos", de Alauda Ruiz de Azúa, así como de ´Belén´, de la argentina Dolores Fonzi, ´Un poeta´, del colombiano Simón Mesa Soto, ´La misteriosa mirada del flamenco´, del chileno Diego Céspedes y ´Manas´, de la brasileña Marianna Brennand.

El algoritmo detrás de la selección

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/los-ariel-coronan-2-8ee89b0b.jpg La Academia decidió entregar el Ariel de Oro a la actriz Rosita Arenas (Caracas, 1933) y al documentalista español Demetrio Bilbatúa (Galicia, 1935). (EFE)

Para la selección de este año, el presidente de la AMACC, Daniel Hidalgo, explicó a EFE que acudieron a matemáticos para diseñar un algoritmo que divide el universo completo en números de películas específicas para cada jurado conformado por 230 personas que vieron un 25 % de los proyectos presentados.

"Cada jurado vio un mundo distinto, pero siempre con la premisa de que todas las películas tuvieran el mismo número de visionados por jurado", precisó, aunque para el segundo proceso de votación ya no se utilizará el algoritmo, por lo que el jurado tendrá que ver todo el catálogo nominado.

En el listado de largometrajes nominados destacó con siete menciones la coproducción de México, Brasil, Chile y Países Bajos ´O Último Azul´ (´El último azul´), así como ´La reserva´, considerada la gran ganadora del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), ´Vainilla´, de Mayra Hermosillo, ´Cosmos´, de Germinal Roaux, y ´Cocodrilos´, de Xavier Velasco.

Problemas económicos

Pese a la importancia de los Ariel en la industria del cine mexicano, Hidalgo reconoció que siempre han enfrentado "problemas económicos", especialmente cuando la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) dejó de apoyar presupuestalmente a la Academia.

"Se sacó de la ley que hubiera un etiquetado y ha sido un problema continuo. Una de las soluciones que encontramos fue hacer un patronato", apuntó tras comentar que la Academia está buscando apoyos del sector privado para sobrevivir.

'En el camino', hasta ahora la favorita de la Academia y galardonada en el Festival de Venecia, retrata la historia de dos hombres (Víctor Prieto y Osvaldo Sánchez, ambos nominados por su actuación) unidos por un viaje marcado por la violencia y el amor en la frontera entre México y Estados Unidos.

Mientras que ´Aún es de noche en Caracas´, protagonizada por Natalia Reyes, nominada en esta edición a Mejor Actriz, centra su historia en la adaptación de la novela ´La hija de la española´ que expone la crisis social y económica en Venezuela.

En tercer lugar, ´El diablo fuma´, también galardonada como Mejor Ópera Prima en la Berlinale, cuenta la vida de una familia que enfrenta la orfandad en medio de historias paranormales.

Durante la ceremonia que conmemorará las ocho décadas de los galardones mexicanos, la Academia decidió entregar el Ariel de Oro a la actriz Rosita Arenas (Caracas, 1933) y al documentalista español Demetrio Bilbatúa (Galicia, 1935).