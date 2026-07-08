Vuelve "Moana", en carne y hueso, para contagiar su espíritu y pasión

Catherine Laga'aia y Dwayne 'La Roca' Johnson protagonizan la versión de acción real de Moana. ( FUENTE EXTERNA )

El universo de Moana salta de la animación al mundo terrenal con una refrescante visión en la que Dwayne 'La Roca' Johnson y la joven Catherine Laga'aia dan vida al semidiós Maui y a Moana y con la que su director, Thomas Kail espera que el público se contagie de "su espíritu y su pasión".

Una década después de la primera aparición de Moana Motunui en la gran pantalla en una cinta que consiguió dos nominaciones a los Óscar, Kail retoma, sin perder la esencia, la historia de la joven polinesia en una aventura de acción real en la que está acompañada de su inseparable e icónico pollo Hei Hei.

"Mi esperanza es que el público se guíe por el espíritu de Moana y su pasión, al igual que por su vulnerabilidad", explica Kail en una entrevista a EFE sobre un filme que se estrena esta semana en todo el mundo.

La valiente hija del líder de la tribu ficticia Motunui está encarnada, en su primer papel principal, por Catherine Laga'aia, una actriz australiana de origen samoano de 19 años.

Laga'aia navega en los límites de la interpretación como Moana en su aventura. Se ve obligada a "tratar de hacer algo cuando no sabes si puedes hacerlo", sostiene Kail, que debuta en la dirección de largometrajes con este filme, tras haberse centrado en producciones televisivas o en adaptaciones de musicales, como 'Hamilton' (2020).

"Como me dijo alguien sabio una vez -prosigue Kail- puedes sentir miedo y ser valiente al mismo tiempo, y creo que es de lo que se trata en esta película", concluye.

Preguntado por si el personaje de Moana puede llegar a ser un modelo para las más pequeñas, y no tan pequeñas, el director norteamericano responde de forma afirmativa. "No eres especial porque seas un líder. Eres especial por lo que eres tú, por ser tú mismo y comprender quién eres", asegura.

Honrar las raíces

Para Dwayne Johnson interpretar a Maui en la versión de acción real de Moana representa el homenaje más especial que podrá hacer a su abuelo, el luchador samoano Peter Maivia, cuya figura inspiró al personaje de Disney.

"Sé que nunca más tendré una oportunidad así de interpretar un papel que muestra a mi abuelo de esta manera, y que está tan profundamente conectado a la cultura de mi abuelo... Así que no lo doy por sentado. Es realmente hermoso", respondió Johnson a EFE en su paso por la alfombra azul de la premier de esta cinta en Los Ángeles.

Johnson, quien también ejerce como productor ejecutivo de la película, explicó otra de las razones por las que el proyecto tiene un significado especial es porque le permite dar visibilidad a la cultura polinesia en la gran pantalla.

"Es cultura, y también es oportunidad. Oportunidad porque, cuando yo era niño, no me veía a mí mismo en la pantalla grande. No veía a alguien de piel morena, o de cualquier color. Y no es que importe tanto, pero sí importa y significa algo", dijo.

El filme retrata sigue el viaje de la adolescente Moana, interpretada por Catherine Laga'aia, por las islas del Pacífico tras ser elegida por el océano para devolver una reliquia mística junto al carismático semidiós Maui (Johnson).

Laga'aia, de 19 años, cree que uno de los mayores logros de la nueva adaptación es que propone una representación más auténtica de las comunidades del polinesias.

La película "muestra a personas reales con rostros reales y demuestra que la belleza de estas islas que vieron en 2016 es real; es exactamente como son nuestras islas y nuestra cultura", relató a EFE.

"Creo que estamos teniendo la oportunidad de celebrar quiénes somos realmente como personas de carne y hueso", añadió.

"Nuestra isla de Motunui, no es un lugar real, sino la síntesis de muchas islas y culturas diferentes", explica el director Thomas Kail. Desde Tahiti, pasando por Tonga, la propia Samoa o las Islas Cook, diferentes lugares a los que se hace un guiño en el filme.

Una película en la que han creado "algo que va más allá del lenguaje" para diferenciarla de las versiones animadas anteriores.

"Gran parte de ello es coreográfico, no se expresa con palabras, sino con el cuerpo", relata el director, quién cree que la forma en la que se ve "en carne y hueso (...) tiene algo poderoso".

"Creo que nos recuerda cómo de conectados estamos a nuestra familia, a nuestra comunidad, incluso cuando nos marchamos, seguimos formando parte de ella. La presencia de nuestros antepasados siempre se siente", resume Kail.

Éxito de taquilla y nueva entrega

El filme animado de 2016 fue un éxito tanto de crítica como de taquilla, con una recaudación superior a los 643 millones de dólares en todo el mundo.

La segunda entrega, estrenada en 2024, rebasó los mil millones de dólares a nivel mundial y, pese a las críticas por la cercanía entre ambos estrenos, medios especializados prevén que la nueva película podría superar los 130 millones de dólares en su debut solo en Estados Unidos y Canadá.

Pero el universo de esta princesa no terminará con esta cinta de acción real, de acuerdo con Variety, Johnson confirmó que una tercera película animada ya se encuentra en desarrollo, durante una rueda de prensa en Río de Janeiro.

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