Paz Vega trabaja con nuevos asesores para cumplir con sus obligaciones fiscales en España

La actriz española Paz Vega afirmó este viernes que trabaja con un equipo de nuevos asesores para cumplir "íntegramente con las obligaciones tributarias que permanecen pendientes, con la mayor diligencia y en el menor plazo posible", después de aparecer de nuevo en la lista de morosos de la Hacienda española publicada recientemente.

Con un comunicado, la actriz y directora sale al paso de la lista publicada a finales de junio en la que aparecía como una de las grandes morosas de la Hacienda española con 1.84 millones de euros (460,000 euros menos que el año anterior).

La directora de 'Rita' ha manifestado que cuenta con un nuevo equipo de asesoramiento profesional y con ellos ha estado centrada los últimos meses "en buscar soluciones para regularizar" su situación tributaria con la Hacienda Pública.

Por esta razón asegura que se han dado pasos importantes que han permitido reducir de forma "significativa" la deuda pendiente.

Vega afirma que continuará trabajando para completar el proceso y "cumplir íntegramente con las obligaciones tributarias que permanecen pendientes, con la mayor diligencia y en el menor plazo posible".

La intérprete ha querido remarcar que, en todo momento, ha asumido esta situación "con responsabilidad y con la firme voluntad de encontrar una solución", dado que su "prioridad" es dejar completamente regularizada su situación y seguir "colaborando para que este proceso concluya de la mejor manera posible".

Asimismo, agradece el apoyo, el cariño y la confianza que ha recibido durante este tiempo y a quienes han respetado "la discreción necesaria mientras se desarrollaba este proceso".

Otras personalidades

Junto a Paz Vega aparecen en la lista de morosos otras personalidades de la cultura española como los cantantes Isabel Pantoja, que tiene una deuda de 1.27 millones de euros (270,000 más) y Bertín Osborne, deudor de 830,000 euros (70,000 menos).

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