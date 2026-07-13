El actor Sam Neill, célebre por Jurassic Park, muere a los 78 años

El actor neozelandés Sam Neill, célebre por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la saga "Parque Jurásico", entre otros personajes, falleció este lunes a los 78 años de forma "repentina e inesperada" en Sídney (Australia), según informó su familia. ( EFE/ARCHIVO / SUSANNA SÁEZ )

El actor neozelandés Sam Neill, célebre por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la saga "Jurassic Park", entre otros personajes, falleció este lunes a los 78 años de forma "repentina e inesperada" en Sídney, según informó su familia.

"Con profunda tristeza, la familia de Sam Neill comunica su fallecimiento el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida", señala un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, que no detalla las causas de su muerte.

"La pérdida fue repentina e inesperada, pero nos reconforta saber que Sam no padecía cáncer. Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento al personal del Hospital Privado St. Vincent por la increíble atención brindada", añade el texto.

Los familiares del actor, que también interpretó al inspector Chester Campbell en "Peaky Blinders", pidieron respetar su privacidad en un momento de "inmenso dolor".

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, expresó sus condolencias por el deceso de Neill, quien -asegura- "se ganó un lugar especial en el corazón de los australianos".

"Con un humor irónico y sutil, reflexivo y lacónico, Sam luchó contra la enfermedad con la misma dignidad, humor y convicción que daban fuerza a cada una de sus interpretaciones. Será muy extrañado y recordado por siempre", apuntó Albanese en X.

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Nacido en Irlanda del Norte el 14 de septiembre de 1947 y afincado en Nueva Zelanda desde 1954, según la página web de los Globos de Oro -galardón al que fue candidato en tres ocasiones-, Sam Neill desarrolló su carrera durante casi cinco décadas en el cine y la televisión.

el y afincado en Nueva Zelanda desde 1954, según la página web de los -galardón al que fue candidato en tres ocasiones-, desarrolló su carrera durante casi cinco décadas en el cine y la televisión. Alcanzó la fama mundial por su interpretación del paleontólogo Alan Grant en "Jurassic Park" (1993), de Steven Spielberg, además de aparecer en 'The Horse Whisperer' (1998), entre otras.