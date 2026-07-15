"The Batman Part II" aplaza nuevamente su estreno y llegará a los cines en febrero de 2028

La primera película de 'The Batman' recaudó en 2022 más de 772 millones de dólares a nivel mundial. ( FUENTE EXTERNA )

La segunda entrega de 'The Batman', protagonizada por Robert Pattinson, aplazó su fecha de estreno una vez más hasta el 18 de febrero de 2028.

'The Batman Part II', dirigida por Matt Reeves ('War for the Planet of the Apes'), tenía previsto llegar a los cines el 1 de octubre de 2027.

La película ya había sufrido otros cambios en su calendario de estreno. Inicialmente, DC Studios había fijado su lanzamiento para el 3 de octubre de 2025, pero las huelgas de Hollywood de 2023 obligaron a retrasar la producción y posponer su estreno al 2 de octubre de 2026.

Posteriormente, la fecha volvió a modificarse al 1 de octubre de 2027, antes del nuevo aplazamiento anunciado este martes.

Reeves dio a conocer la nueva fecha junto con las primeras imágenes de la película, publicadas en Vimeo. En el breve video se observa a Pattinson caracterizado como Batman durante una noche lluviosa; el personaje permanece inmóvil mientras gira hacia la cámara, con una patrulla visible a lo lejos y el sonido de una radio policial de fondo.

La secuela suma un nuevo retraso en su calendario de estreno

El director coescribió el guion de la secuela con Mattson Tomlin ('Terminator Zero'), y en la película también participarán Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry y Sebastian Koch.

La primera película de 'The Batman' recaudó en 2022 más de 772 millones de dólares a nivel mundial y logró el segundo mejor estreno de la pandemia con 134 millones de dólares a nivel nacional.

La película de Reeves no es la única que ha sufrido cambios en su estreno, Warner Bros. también anunció que 'The Great Beyond' de JJ Abrams cambió su lanzamiento del 12 de noviembre de 2026 al 1 de octubre de 2027.

Por su parte, 'Panic Carefully', de Sam Esmail, retrasó su estreno del 26 de febrero de 2027 al 9 de abril del mismo año, mientras que 'Revenge of La Llorona' también fue desplazada a esa fecha tras estar programada inicialmente para febrero.