Festival Internacional de Cine de Lima rinde homenaje a cineastas destacados

El Festival de Cine de Lima cumple 30 años con más de 130 películas y homenaje a Béla Tarr ( FUENTE EXTERNA )

El Festival Internacional de Cine de Lima (FICL) celebra este año su trigésima edición con la presentación de más de 130 películas, en 14 secciones de competencia y exhibición, y una retrospectiva de la obra del cineasta húngaro Béla Tarr, de quien se proyectará su obra de culto Sátántangó (1994), de siete horas y media de duración.

La programación del festival 2026, que organiza la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) del 6 al 15 de agosto, fue anunciada este miércoles en una rueda de prensa en la que se afirmó que se plantea "una semana en la que el cine nos reúna como comunidad".

En ese sentido, se informó que las películas se presentarán en 14 secciones, una de ellas dedicada a preestrenos, la retrospectiva de Béla Tarr, una sección sobre cine latinoamericano hecho con colaboración de Francia y otra denominada Fuera de Competencia.

El festival también incorporará como novedades las secciones de cine y música y cine y gastronomía, y contará con la presencia de 90 invitados nacionales e internacionales.

Competencias y premios

Durante la rueda de prensa se indicó que este año se dará un incremento del 25 % en los montos de los premios de la Competencia de Cine Latinoamericano y del 400 % de los fondos otorgados a la mejor película peruana.

Al respecto, el director artístico del FICL, Josué Méndez, detalló que la competencia peruana reunirá a siete películas entre ficciones y documentales, y la competencia latinoamericana de ficción exhibirá 15 filmes, de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú.

En la competencia latinoamericana de documental se mostrarán 11 cintas, procedentes de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, México y Perú, y en la sección Latinoamérica fuera de competencia otras siete películas, de Perú, Argentina, Uruguay, Cuba y Chile.

Además, se mostrarán 10 películas en la sección Aclamadas, siete en Preestrenos y cuatro en cada una de las secciones de Cine y música y Cine y gastronomía.

La sección Aclamadas reunirá películas como Parallel Tales, del ganador del Oscar Asghar Farhadi; la ganadora de Cannes 2026, Fjord, de Cristian Mungiu; Minotauro, de Andrey Zvyagintsev; Hope, el primer impacto, de Na Hong-Jin; La Odisea, de Christopher Nolan; y Paper Tiger, de James Gray.

Méndez dijo que el festival también destacará una colaboración "muy especial" en el espacio Francia en Lima, donde se presentarán ocho coproducciones entre países latinoamericanos y el país europeo.

También se hará una muestra de cortometrajes animados con ingreso libre, se presentará el espacio de Filmoteca PUCP, con 13 clásicos del cine peruano restaurados, y la retrospectiva Béla Tarr, el tiempo, la espera y los límites del cine.

El 30 FICL comprenderá una muestra itinerante en la ciudad amazónica de Iquitos, otra en la surandina de Cusco y una en el Museo de Arte de Lima, con talleres y clases maestras, la sección Espacio Filmoteca y una selección de películas dirigidas por mujeres.

Homenajes y actividades

Los organizadores informaron que la película inaugural de esta edición será el documental El partido, de Juan Cabral y Santiago Franco, con lo que se dará inicio a una programación que también rendirá homenaje al cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho, con la exhibición de Retratos fantasmas, O Som ao redor y Bacurau.

El festival reconocerá, por otra parte, la trayectoria de las cineastas Mariana Rondón, de Venezuela, y Marité Ugás, de Perú, con una selección de sus obras representativas, como Pelo malo, Contactado, Aún es de noche en Caracas y A la medianoche y media. EFE