Natalia Oreiro y otros artistas recibirán el Premio Astor Piazzolla en el Festival de Cine de Mar del Plata

Natalia Oreiro, Agresti y Kauderer serán Premio a la Trayectoria en Festival Mar del Plata. ( EFE )

La actriz Natalia Oreiro, el director Alejandro Agresti y el compositor de bandas sonoras Emilio Kauderer recibirán el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria durante la 41 edición del Festival de Cine de Mar del Plata, el único de clase A de Latinoamérica, que se celebrará en esta ciudad argentina en noviembre próximo.

Natalia Oreiro, nacida en Uruguay y radicada desde muy joven en Argentina, será premiada por una carrera que incluye la actuación, la música y la producción con un alcance que pocos artistas de Argentina han logrado a nivel internacional.

Famosa por sus interpretaciones en telenovelas que llegaron hasta Rusia, Polonia o Israel, ha trabajado en filmes como Cleopatra, de Eduardo Mignogna; Miss Tacuarembó, de Martín Sastre; Infancia clandestina, de Benjamín Ávila; Wakolda, de Lucía Puenzo; Gilda, no me arrepiento de este amor, de Lorena Muñoz; Re loca, de Martino Zaidelis; Hoy se arregla el mundo, de Ariel Winograd; y La mujer de la fila, también de Ávila.

El cineasta Alejandro Agresti, nacido en Buenos Aires en 1961 y quien dirigió a Keanu Reeves y Sandra Bullock en La casa del lago, repite premios en Mar del Plata, donde en 1996 recibió el de Mejor Película Latinoamericana por Buenos Aires Viceversa y en 2003 el Especial del Jurado por Valentín, protagonizado por Carmen Maura.

Reconocido en Cannes y San Sebastián —en este último festival ganó la Concha de Oro por El viento se llevó lo que—, ha sido una voz muy particular del cine independiente y reconocido en Europa.

El compositor Emilio Kauderer, radicado en Los Ángeles, ha creado universos musicales para el cineasta argentino Juan José Campanella (El mismo amor, la misma lluvia, Metegol, la ganadora del Oscar El secreto de sus ojos o la reciente Parque Lezama). También para el recién fallecido Adolfo Aristarain (Tiempo de revancha, Últimos días de la víctima y Un lugar en el mundo).

Sus temas clásicos han sido interpretados en el Hollywood Bowl por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles conducida por Gustavo Dudamel, entre otras hazañas artísticas.

Programación y eventos

Durante el Festival de Mar del Plata también se rendirá homenaje a Héctor Babenco , con motivo del 80 aniversario de su nacimiento y décimo de su fallecimiento; y se proyectarán algunos de sus títulos más representativos.

también se rendirá a , con motivo del de su nacimiento y décimo de su fallecimiento; y se proyectarán algunos de sus títulos más representativos. La presentación oficial del Festival de Mar del Plata, que se celebrará entre el 5 y el 15 de noviembre en esta ciudad costera, será el 19 de octubre en el Palacio Libertad de Buenos Aires, y tendrá un final propio de película: Kauderer dirigirá a la Orquesta Nacional de Música Argentina en un concierto en el que se interpretarán bandas sonoras inolvidables de las películas de Campanella y Aristarain.