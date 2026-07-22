Bruselas autoriza con condiciones la compra de Warner por Paramount

Bruselas da luz verde con condiciones a la fusión de Paramount y Warner Bros ( IMAGEN GENERADA CON LA IA )

La Comisión Europea autorizó este miércoles la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, una de las mayores operaciones de la industria del entretenimiento, luego de aceptar una serie de compromisos destinados a evitar problemas de competencia en el mercado de distribución cinematográfica del Espacio Económico Europeo.

La decisión supone un importante avance para una transacción valorada en unos 110,000 millones de dólares, que busca crear uno de los mayores conglomerados de medios y entretenimiento del mundo, integrando estudios de cine, cadenas de televisión y plataformas de streaming bajo una misma empresa.

El Ejecutivo comunitario concluyó que los compromisos presentados por Paramount en junio resuelven plenamente las preocupaciones detectadas durante la investigación antimonopolio. Entre las medidas aceptadas figura la salida de la empresa de su alianza de distribución con United International Pictures en un plazo de 13 meses y el compromiso de no establecer nuevos acuerdos conjuntos de distribución cinematográfica con Universal en Europa durante la próxima década.

Medidas anunciadas

Con estas condiciones, Bruselas considera que la operación ya no representa un riesgo significativo para la competencia en el mercado europeo de distribución de películas.

La autorización europea se produce después de varios meses de revisión regulatoria. En marzo trascendió que Paramount presentó una oferta de 31 dólares por acción para adquirir Warner Bros. Discovery, en una operación que daría origen a un grupo con más de 200 millones de suscriptores en todo el mundo.

Sin embargo, el camino hacia el cierre definitivo aún no está despejado. Apenas dos días antes de la decisión europea, una jueza federal de California ordenó suspender temporalmente la operación tras una demanda presentada por fiscales de 12 estados de Estados Unidos, quienes sostienen que la fusión podría reducir la competencia, afectar la producción de contenidos y provocar aumentos de precios para los consumidores.

Situación actual

La autorización de Bruselas representa uno de los últimos grandes vistos buenos regulatorios que necesitaba la operación, aunque el litigio en Estados Unidos podría retrasar el cierre definitivo de la compra.

representa uno de los últimos grandes vistos buenos regulatorios que necesitaba la operación, aunque el podría retrasar el cierre definitivo de la compra. Si la adquisición se concreta, Paramount pasará a controlar activos como Warner Bros. Pictures, HBO, CNN, Discovery y DC Studios, además de sus propias marcas, entre ellas Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon y Paramount+, reforzando su posición frente a competidores globales como Netflix, Disney y Amazon en la carrera por el liderazgo del mercado audiovisual.

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