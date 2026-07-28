Jennifer Aniston y Peter Dinklage protagonizarán una comedia navideña de Olivia Wilde

Las estrellas de Friends, Jennifer Aniston, y de Game of Thrones (Juego de Tronos), Peter Dinklage, protagonizarán la comedia navideña Naughty, dirigida por Olivia Wilde, según informó este martes Deadline.

Aniston encarnará una madre soltera llamada Mallory, cuya única esperanza de obtener la custodia de su hijo es encontrar a Santa Claus (Dinklage) y convencerlo de que testifique en su juicio de divorcio, según la sinopsis publicada por la revista especializada.

La película, que se anunció en 2023, correrá a cargo de Universal y fijó su estreno en la gran pantalla para el 5 de noviembre de 2027.

El proyecto contará con Wilde al frente, quien todavía arrastra el furor de la comedia The Invite, largometraje que llevó a la gran pantalla, y además protagonizó junto a Edwan Norton, Seth Rogen y la española Penélope Cruz.

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Ganadora de un Emmy y un Globo de Oro, Aniston afronta esta producción en los últimos compases de The Morning Show, comedia de Apple TV, que protagoniza junto a Reese Whiterspoon, y que con la quinta temporada concluirá en 2027.

Por su parte, Dinklage, ganador de cuatro premios Emmy por su papel como Tyrion Lannister en la aclamada serie Juego de Tronos, también consiguió recientemente un papel en la próxima temporada de Alien: Earth.

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