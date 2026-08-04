Muere la actriz cubana Paula Alí a los 90 años tras una destacada carrera artística
La reconocida intérprete de la televisión, el cine, la radio y el teatro en Cuba falleció en La Habana pocas semanas después de recibir el Premio Nacional de Televisión 2026, dejando un legado de más de seis décadas en la cultura cubana
La popular actriz cubana de la televisión, el cine, la radio y el teatro, Paula Alí, falleció este lunes en La Habana a los 90 años, según informó la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).
Alí (1936), quien había recibido el pasado 22 de julio el Premio Nacional de Televisión 2026, fue "una de las figuras más emblemáticas y queridas del espectáculo cubano con una trayectoria de más de seis décadas", señaló el comunicado de la UNEAC.
Trayectoria artística
La nota lamentó el fallecimiento de la actriz y consideró que con su muerte deja un "vacío inmenso en la cultura de la mayor de las Antillas".
"Su rostro se volvió familiar para varias generaciones de cubanos a través de sus participaciones en telenovelas, programas humorísticos, largometrajes y montajes teatrales", resaltó el comunicado de la UNEAC, y señaló que "la noticia ha conmocionado al mundo artístico y al pueblo en general".
Alí se incorporó al mundo artístico en 1959 como modelo de televisión y en 1965 comenzó su vínculo con el Teatro Martí para luego ingresar en 1970 al grupo Teatro Estudio. Además, formó parte de otros colectivos escénicos como El Público.
Reconocimientos recibidos
- La actriz también llevó su arte a escenarios internacionales mediante giras por Portugal, Yugoslavia, España, Ecuador, Venezuela y Colombia.
- Recibió otros reconocimientos nacionales e internacionales como la distinción por la Cultura Nacional, la condición de Artista de Mérito de la Radio y la Televisión (2012) y el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cartagena de Indias (2003), con la película 'Nada'