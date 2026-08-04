Muere la actriz cubana Paula Alí a los 90 años tras una destacada carrera artística

El cineasta cubano Juan Carlos Tabío (i) da instrucciones a los actores Paula Alí (c) y Jorge Perugorría (d), en La Habana, durante el rodaje de su proyecto "El cuerno de la abundancia". ( EFE )

La popular actriz cubana de la televisión, el cine, la radio y el teatro, Paula Alí, falleció este lunes en La Habana a los 90 años, según informó la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).

Alí (1936), quien había recibido el pasado 22 de julio el Premio Nacional de Televisión 2026, fue "una de las figuras más emblemáticas y queridas del espectáculo cubano con una trayectoria de más de seis décadas", señaló el comunicado de la UNEAC.

Trayectoria artística

La nota lamentó el fallecimiento de la actriz y consideró que con su muerte deja un "vacío inmenso en la cultura de la mayor de las Antillas".

"Su rostro se volvió familiar para varias generaciones de cubanos a través de sus participaciones en telenovelas, programas humorísticos, largometrajes y montajes teatrales", resaltó el comunicado de la UNEAC, y señaló que "la noticia ha conmocionado al mundo artístico y al pueblo en general".

Alí se incorporó al mundo artístico en 1959 como modelo de televisión y en 1965 comenzó su vínculo con el Teatro Martí para luego ingresar en 1970 al grupo Teatro Estudio. Además, formó parte de otros colectivos escénicos como El Público.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/paula-ali-11467c72.jpg La actriz cubana Paula Alí falleció a los 90 años, tras una trayectoria de más de seis décadas en la televisión, el cine, la radio y el teatro (FUENTE EXTERNA)

Reconocimientos recibidos

La actriz también llevó su arte a escenarios internacionale s mediante giras por Portugal, Yugoslavia, España, Ecuador, Venezuela y Colombia .

s mediante giras por Portugal, España, Ecuador, Venezuela y . Recibió otros reconocimientos nacionales e internacionales como la distinción por la Cultura Nacional, la condición de Artista de Mérito de la Radio y la Televisión (2012) y el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cartagena de Indias (2003), con la película 'Nada'