"Godzilla Minus Zero" tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Nueva York

La película Godzilla Minus Zero, del cineasta japonés Takashi Yamazaki, tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Nueva York el 26 de septiembre. ( IMDB )

La película Godzilla Minus Zero, del cineasta japonés Takashi Yamazaki, tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Nueva York (NYFF, en inglés) el próximo 26 de septiembre, según anunció este martes la organización.

Film at Lincoln Center, que organiza este emblemático festival del 25 de septiembre al 12 de octubre, indicó en un comunicado que Yamazaki presentará el largometraje en la sala Alice Tully Hall, en el Upper West Side, junto a otros miembros del elenco y del equipo.

El largometraje es una secuela de la exitosa Godzilla Minus One, de 2023, también del japonés, que ganó el primer Oscar en la historia de esta popular franquicia gracias a sus efectos visuales.

Godzilla Minus Zero se ambienta en 1949, dos años después de lo sucedido en la anterior película, y continúa la historia de la familia Shikishima "mientras se enfrenta a una nueva calamidad", de acuerdo con el comunicado.

"Es un honor presentar nuestra película a un público global por primera vez y en un lugar con tanta historia y prestigio".

"Estoy lleno de asombro y emoción por ver hasta dónde puede llegar el poder del Godzilla de Japón para aterrorizar a espectadores de todo el mundo, y si conectarán con lo que hay más allá de ese miedo", apuntó en la nota Yamazaki.

Dennis Lim, director artístico del NYFF, afirmó por su parte que, más de 70 años después de la primera película de Godzilla, el director japonés "demuestra que a la vieja franquicia aún le queda vida" y "regresa a sus raíces de posguerra para encontrar un terror primigenio y perturbador".

Lim anticipó que esta nueva entrega será un "éxito en taquilla a la vieja usanza".

Yamazaki, nacido en la ciudad de Matsumoto en 1964 y que también es supervisor de efectos visuales, es considerado uno de los principales directores de cine de su país.

El japonés se convirtió en el primer director en ganar el Oscar a Mejores Efectos Visuales desde Stanley Kubrick, y la película 'Godzilla Minus One' es actualmente el tercer largometraje de acción en lengua extranjera más taquillero en la historia de Estados Unidos.

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El filme recaudó 116 millones de dólares en todo el mundo y ganó ocho premios de la Academia de Cine de Japón, entre ellos el de Mejor Película, Mejor Guion y Mejor Fotografía.