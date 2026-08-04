El actor Michael Douglas y el diseñador Pablo Erroz, embajadores Terra d'Honor de Mallorca

El actor Michael Douglas y su hija Carys Zeta posan durante la primera edición de "Mallorca, Terra d'Honor", donde el intérprete fue reconocido por su compromiso con la isla. ( EFE/CATI CLADERA. )

El actor Michael Douglas y el diseñador Pablo Erroz han sido este lunes dos de los diez reconocidos en la nueva distinción Mallorca, Terra d'Honor, impulsada por el Gobierno insular para reconocer a personalidades que han proyectado al mundo la "esencia, identidad y manera de vivir" de la isla.

La primera edición de Mallorca, Terra d'Honor ha supuesto el reconocimiento de diez personalidades, entre las que se encuentran Douglas y Erroz, pero también la farmacéutica Marta Munar, la empresaria y fundadora de Coolook, Mar Aldeguer, o las periodistas María Eugenia Yagüe y Maria Ángeles Alcázar, según ha informado el Consell a través de una nota.

Completan la lista el periodista francés Bernardo Paz, la modelo Sara Caballero, Rosario Nadal y Norma Duval, todos ellos por "mantener un estrecho vínculo con Mallorca y convertirse, desde sus respectivos ámbitos, en extraordinarios embajadores de la isla".

En representación de los galardonados ha intervenido Michael Douglas, que ha calificado a Mallorca como su segunda casa y ha puesto en valor la capacidad de la isla para inspirar a los que la conocen y generar un vínculo que perdura con el paso del tiempo.

Cada uno de los homenajeados ha recibido una aguja de cruz mallorquina elaborada en plata, inspirada en uno de los grandes símbolos de la joyería tradicional de la isla.

Con origen en el siglo XVII, esta pieza constituye uno de los emblemas más representativos de la artesanía mallorquina y un símbolo de identidad y pertenencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/dbdad13f1db70bd53af4902cf54021d7bc9e399ew-d4bdf874.jpg Fotografía de los homenajeados en la primera edición de Mallorca, Terra d'Honor, entre ellos Michael Douglas, Norma Duval, Rosario Nadal y otras destacadas personalidades. EFE/Cati Cladera.** (EFEEFE/CATI CLADERA.)

Reconocimiento a Jaume Anglada

El acto también ha contado con un reconocimiento a Jaume Anglada, puesto que la cantante Mary Lambourne ha interpretado su canción 'Ca Nostra', que el artista ha regalado al Consell de Mallorca.

El presidente del Consell insular, Llorenç Galmés, ha sido el encargado de entregar un presente en forma de reconocimiento especial a Anglada.

La ceremonia ha concluido con una propuesta gastronómica concebida como un recorrido por los sabores de Mallorca, en la que han convivido recetas tradicionales y creaciones contemporáneas elaboradas a partir de producto local.