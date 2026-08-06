Eli Roth: el terror debe ser transgresor y atreverse a hacer lo que los estudios temen

El reconocido cineasta Eli Roth nunca le ha puesto límites a la imaginación. Fiel a su estilo visceral y transgresor, regresa a la gran pantalla con Ice Cream Man, una reivindicación del tipo de cine de terror que los grandes estudios apenas se atreven a hacer.

"Esta es mi oportunidad de decir que creo que tengo razón: la gente quiere ver películas de terror en las que no pueden creer lo que están viendo. Quieren sorprenderse, emocionarse, escuchar una historia increíble y pasar la mejor noche de su vida en el cine", defiende en una entrevista con EFE.

Escrita por el propio director, el proyecto se estrena este jueves como el primer lanzamiento y producción principal de su nuevo sello, The Horror Section, presentando un idílico pueblo veraniego que se sumerge en el caos cuando un vendedor de helados comienza a servir dulces a los niños, con resultados espantosos.

Una idea que surgió cuando hace unos años vio a un vendedor ambulante de helados y su mente regresó a aquellos momentos de la infancia donde corría tras el camión.

"Me vino esta asociación de felicidad, niñez, verano y la mejor sensación del mundo cuando corres y alcanzas el camión de helados y consigues ese helado. No hay nada mejor para un niño", explica.

Cuando se convirtió en padre, el concepto fue tomando forma a partir de un instinto protector: "¿Qué pasaría si hubiera algo siniestro y alguien pudiera usarlo para el mal? Es tan perturbador, que ahí es donde creo que el horror es interesante", dice.

La idea de esta película rondó la cabeza de Roth durante años antes de hacerse realidad, y, de hecho, se demoró más de lo debido por las constantes advertencias de quienes le aseguraban que era imposible de llevar a cabo.

Pero el director estadounidense encontró el impulso en su conexión con la audiencia hispana: "Siempre me han apoyado, desde que puse a Jay Hernandez en 'Hostal' o a Ana de Armas en 'Knock Knock' ('El lado oscuro del deseo'), o a Camila Moroni en 'Death Wish' ('Deseo de matar').

El terror en tiempos de IA

El primer proyecto a través de su sello productor se produce en medio de un resurgimiento del género del terror, con proyectos como 'Obsession' o 'Backrooms', que han demostrado éxito en una taquilla internacional que respondido a la originalidad y la creatividad frente al auge de las nuevas tecnologías.

"La gente solo quiere cosas que sean reales y obviamente la Inteligencia Artificial (IA) está llegando, no hay nada que puedas hacer al respecto, pero también es bastante consciente de que no hace sangre y 'gore' (sangriento)", afirma Roth.

Un ejemplo supone el reto que ha enfrentado durante el rodaje de 'Ice Cream Man', en la que dispuso a un centenar de niños "volviéndose locos" y cubiertos de sangre.

"Tuvimos 20 especialistas en acrobacias, fue la cosa más loca que he filmado y ese es el tipo de cosas que me encantan en las películas de terror (...) lo genial del género es que debe ser transgresor".

"Debe estar empujando un límite de algo que no se supone que (debas) ver, que no se supone que (debas) hacer", sostiene.

Contar con una productora propia le ha permitido a Roth contar esta historia bajo sus propias reglas y de una forma "que los estudios nunca tendrían las agallas de hacer o estrenar".

"Ya no quería que me controlaran al detalle (...) En cuanto a las historias que quiero contar, no quiero límites. No quiero que me digan que no puedo usar esa palabra, decir eso o hacer aquello. Quiero que los personajes sean reales y quiero contar historias que nadie haya visto antes", sentencia.

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