×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Disney+
Disney+

Disney+ prepara una serie inspirada en la icónica atracción "Spaceship Earth" de Epcot

Jason Fuchs, coproductor ejecutivo de "IT: Welcome to Derry", está escribiendo el proyecto

    Expandir imagen
    Disney+ prepara una serie inspirada en la icónica atracción Spaceship Earth de Epcot
    Fotografía de archivo de la entrada al parque Epcot, de Disney, en Lake Buena Vista, Florida (Estados Unidos). (EFE/ÁLVARO BLANCO)

    Disney+ encargó un episodio piloto de Spaceship Earth, inspirada en la atracción homónima del parque temático de Florida Epcot, en Florida, informó The Hollywood Reporter.

    Jason Fuchs, coproductor ejecutivo de IT: Welcome to Derry, está escribiendo el proyecto, y además funge como creador y coproductor.

    A él se suman como productores ejecutivos Michael Waldron (Avengers: Doomsday), el director Lee Toland Krieger (You), Adam Fishbach (Love) y Adam Fasullo, socio de Anomaly Pictures de Waldron.

    La serie toma como punto de partida la atracción que forma parte de Epcot desde su inauguración en 1982 y que propone un viaje a través del tiempo para narrar la historia de la comunicación humana.

    Según la sinopsis oficial obtenida por el mismo medio, "cuando una misión para evitar un cataclismo global inminente sale mal, un pequeño grupo de adolescentes del pasado y del futuro de la Tierra debe unir fuerzas para enfrentarse a una amenaza tan vasta y misteriosa como el tiempo mismo".

    Más

    Esta no es la primera vez que Disney toma como inspiración alguno de los juegos de sus parques temáticos.

    • El gigante del entretenimiento ha llevado a la gran pantalla recorridos como Pirates of the Carribean, Haunted Mansion, Country Bear Jamboree', cuya película se llamó The Country Bears, o Jungle Cruise
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 