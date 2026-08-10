"Spider-Man" y "The Odyssey" dominan la taquilla mundial y marcan el ritmo del verano

El actor británico Tom Holland durante el estreno mundial de Spider-Man: Brand New Day en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU., el 27 de julio de 2026. ( EFE/EPA/CHRIS TORRES )

Spider-Man: Brand New Day' se mantiene en el primer puesto de la taquilla tras dos fines de semana con una recaudación de 1,665 millones de dólares en todo el mundo: 655 millones en Norteamérica y 1,010 millones en el resto de mercados, según datos de la web Box Office Mojo.

La nueva entrega de la saga de Marvel suma este fin de semana 145 millones de dólares en la taquilla de Norteamérica y desde hace una semana ostenta el récord de ser película más taquillera del año.

El filme, dirigido por Destin Daniel Cretton, retoma la historia de Spider-Man justo después de los acontecimientos de la anterior entrega, 'Spider-Man: No Way Home'. Ni su novia MJ (Zendaya) ni su mejor amigo Ned (Jacob Batalon) recuerdan nada de lo ocurrido, y Peter Parker combate la soledad mientras sigue protegiendo a la ciudad de Nueva York de las amenazas.

Desempeño en mercados internacionales

Una de las grandes bazas de Spider-Man es su buen desempeño en mercados como China, donde acumula 186 millones de dólares.

En el segundo puesto, se mantiene 'The Odyssey' de Christopher Nolan, que tras cuatro semanas ya es la película más taquillera de la historia del director. Ha recaudado 1,104 millones de dólares en todo el mundo, de los que 461 millones de dólares corresponden a Norteamérica. Esta última semana suma 31,5 millones en el mercado norteamericano -Canadá y Estados Unidos-.

Basada en la mítica epopeya griega, el filme no muestra señales de desaceleración en los cines. Las entradas para las salas IMAX están agotadas hasta mediados de septiembre en Norteamérica, y este formato ya ha generado la impresionante cifra de 289 millones de dólares en taquilla.

La película todavía no se ha estrenado en mercados clave como China -el segundo mercado más grande del mundo-.

El filme está grabado completamente en IMAX y desde este fin de semana es el estreno más taquillero de la historia de IMAX, superando a 'Avatar', que alcanzó 271 millones de dólares en esta región.

Nuevos estrenos en taquilla

Frente a las grandes cifras de estas dos grandes producciones, que previsiblemente dominarán la taquilla este verano, dos nuevas películas entran en el listado de las más vistas este fin de semana en Norteamérica con cifras mucho más modestas: 'One Night Only', protagonizada por Callum Turner y Monica Barbaro, con una recaudación de 5,7 millones de dólares y 'Super Troopers 3' con 4 millones de dólares de recaudación, en el tercer y cuarto puesto.

'Toy Story 5' cierra la lista en el quinto puesto: suma 3,9 millones de dólares en el mercado norteamericano y acumula 1,093 millones de dólares en todo el mundo.