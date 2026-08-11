Paul Mescal: "La música es terapia, es el médico, lo es todo"

Paul Mescal en imagen promocional de la película "The History of Sound", protagonizada por el actor irlandés Josh O'Connor estrenada en el Festival de Cannes. ( EFE.-EFE/ GWEN CAPISTRAN /NEON AND FOCUS FEATURES / SKYSHOWTIME )

Paul Mescal, que este miércoles estrena "The History of Sound", un drama de amor 'queer' a comienzos del siglo XX que coprotagoniza con Josh O'Connor, subraya que la música lo es todo para él: "Es terapia, es el médico", afirma el actor irlandés.

"Creo que en todos los ámbitos de la vida, las personas tienen una canción que escuchan y, en cuanto la oyen, lloran, ríen, quieren bailar... Es algo muy poderoso. No puedo imaginar un mundo sin música", añade en una entrevista con EFE.

"The History of Sound", que se estrena en la plataforma SkyShowtime, narra la historia de amor entre dos músicos, Lionel (Mescal) y David (el británico O'Connor), que emprenden juntos un viaje por zonas rurales de Estados Unidos para registrar canciones folk tradicionales.

Lo hacen con un fonógrafo de cilindros de cera, una invención de Thomas Edison para grabar y reproducir sonido.

En una entrevista con EFE junto al director del filme, el sudafricano Oliver Hermanus, Mescal coincide con éste en que la música "lo es todo". Y eso no solo en esta película, sino también a nivel personal.

"Descubrir música nueva es algo de lo que disfruto", señala el director, originario de Ciudad del Cabo. Es algo que para 'The History of Sound' tuvo que poner en práctica a fondo para desenterrar melodías tradicionales más o menos conocidas, como 'Silver dagger', que van marcando el paso de la historia de amor entre los protagonistas.

A Mescal no le sonaban en cualquier caso tan extrañas, porque en ellas vio muchos paralelismos con la música tradicional de su Irlanda natal. Aunque él nunca había tenido que cantar tanto delante de las cámaras, fue un proceso del que disfrutó mucho, asegura al lado de O'Connor.

Su admiración por Josh O'Connor

Sobre su compañero de reparto, no se retiene en elogios: "Es uno de los actores a los que admiro de mi generación y que me inspiran totalmente".

"Creo que toma decisiones increíbles, que es una persona excelente y que eso realmente se siente, se refleja en su trabajo", añade Mescal (Maynooth, Irlanda, 1996).

"The History of Sound" se estrenó en el Festival de Cannes de 2025, donde compitió por la Palma de Oro que ganó finalmente "Un simple accidente" (Jafar Panahi).

Fue la segunda participación en Cannes de Hermanus tras "Beauty", seleccionada en el apartado Una cierta mirada en 2011. Está basada en una novela homónima de Ben Shattuck y el proyecto se fue fraguando poco a poco en los últimos cinco años.

Al realizador sudafricano, conocido también por títulos como "Moffie", se la mandó su agente incluso antes de estar publicada y se enamoró de su "magia" inmediatamente, leyéndola en un avión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/whatsapp-image-2026-08-11-at-100228-am-1-2e5520d2.jpeg fJosh O'Connor y Paul Mescal en la película 'The History of Sound', estrenada en el Festival de Cannes. (EFE/ GWEN CAPISTRAN /NEON AND FOCUS FEATURES / SKYSHOWTIME)

Poder rescatar con naturalidad y sobriedad un amor oculto entre dos hombres de otra época, compartido con ternura en medio del invierno en tiendas de campaña, es para él lo "mejor" de poder llevar a la pantalla una historia como esta.

Y para Mescal constituye un papel "muy importante" en su trayectoria cinematográfica, ya que supone uno de los roles más protagónicos de su currículum.

Una carrera en la que ha privilegiado roles dramáticos que cuestionan la idea más tradicional de la masculinidad, desde sus comienzos en la serie 'Normal People' hasta la también 'queer' 'All of Us Strangers' o su conmovedor retrato de la paternidad en 'Aftersun', pasando por el papel de William Shakespeare en 'Hamnet'.

Si bien ha habido otras excepciones de peso por haber ocupado el primer plano, como en "Gladiator II", el nominado al Óscar por "Aftersun" (2022) apunta que hasta ahora, sobre todo en el cine independiente, "siempre había estado como secundario de alguien".

Por eso está "muy orgulloso" de haber tenido la oportunidad de liderar el reparto de 'The History of Sound', ya que, según él, "es uno de los personajes mejor escritos" que ha podido interpretar.

De hecho, Mescal inicialmente quería encarnar al personaje al que acabó dando vida O'Connor, pero después eso cambió y confiesa que no puede imaginarse ninguna otra película en la que hubiera podido firmar para un papel y terminar haciendo otro.

"Creo -reflexiona- que eso muestra lo rico que es el guion, porque no iba necesariamente de solo un personaje. Yo me enamoré de la historia y de los personajes en su interior de una manera más amplia".