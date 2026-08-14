Spider-Man rompe otro récord y es el film que más rápido alcanzó los 700 millones en Estados Unidos

Spider-Man: Brand New Day continúa su éxito en taquilla tras tres semanas de exhibición en cines y se ha convertido en el film que más rápido ha superado la marca de los 700 millones de dólares en la taquilla estadounidense.

Según The Hollywood Reporter, el superhéroe ya alcanzó los 704.5 millones de dólares el miércoles.

A nivel internacional, Spider-Man: Band New Day ha sumado ya 1,108 millones de dólares en recaudación, superando a Spider-Man: No Way Home (1,106 millones de dólares) como la película más taquillera de la compañía Sony en el extranjero.

Protagonizada por Tom Holland como el icónico héroe de Marvel, el largometraje se sitúa ahora en el décimo puesto de la lista de películas más taquilleras a nivel internacional.

Zendaya, Sadie Sink y Jon Bernthal también protagonizan Spider-Man: Brand New Day, del director Destin Daniel Cretton.

Su éxito sin precedentes incluye superar a Avengers: Endgame, de 2019, con el mayor fin de semana de estreno en Estados Unidos, con 360 millones de dólares.

Se convirtió en la película con mayor recaudación en su primera semana en la historia de la taquilla estadounidense y en la segunda que más rápido alcanzó los mil millones de dólares a nivel mundial (después de Endgame).

Presupuesto

Producida por Marvel Studios y Amy Pascal, Brand New Day contó con un presupuesto de 225 millones de dólares.

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