Hollywood lamenta la muerte de Dolly Parton

Celebridades de Hollywood lamentaron la muerte de Dolly Parton y destacaron su legado artístico. ( EFE )

Celebridades de Hollywood lamentaron este martes el fallecimiento de la legendaria estrella de la música country Dolly Parton a los 80 años, a quien describieron como una mujer ejemplar que dejó una huella imborrable en la industria y en el corazón de millones de personas.

"Nunca habrá otra Dolly", apuntó Gene Simmons, líder de Kiss en su cuenta de X. "Era un alma dulce y bondadosa, y me enorgullece haberla conocido. Fui testigo de cómo siempre se detenía a saludar a cualquiera que la rodeara", añadió.

"Dicen que no hay que conocer a tus ídolos. Se equivocaron con ella. Su valentía al reconocer que era mucho más de lo que creían y que necesitaba independizarse y seguir adelante con nuevos proyectos y posibilidades la llevó a escribir I Will Always Love You como una forma de agradecer y amar, pero también de seguir adelante", escribió la actriz Jamie Lee Curtis en su cuenta de Instagram tras conocer su muerte.

Por su parte, el actor de Euphoria, Colman Domingo, mostró su agradecimiento por "haber vivido en la época de Dolly Parton". "Nos enseñó que puedes ser y hacer cualquier cosa, y hacerlo con bondad. ¡Qué luz! Siempre la amaremos", indicó en un mensaje en X.

La actriz y cantante Kristin Chenoweth dijo estar desolada por la muerte de Parton, con quien reversionó I Will Always Love You en 2019. "El mundo ha perdido a una de las mejores, pero sé que nunca la olvidaremos porque es imposible olvidarla. Te quiero, Dolly, y siempre te querré", escribió.

Las muestras de condolencias se extendieron hasta el director ejecutivo emérito de la Academia de la Música Country, Damon Whiteside, quien recordó cuando colaboró con la artista los Premios ACM en 2023 y 2024, una de sus últimas apariciones en público.

Legado y reconocimientos

"Nunca habrá otra Dolly Parton. Aunque nuestros corazones están apesadumbrados, su espíritu incomparable perdura a través de su música, su legado inmenso y la inspiración infinita que nos deja. Siempre amaremos a Dolly", dijo.

La cantante y presentadora Kelly Clarkson también compartió sus condolencias en redes sociales, recordando su gran talento y legado, así como su habilidad "de hacer que todos se sintieran especiales, importantes y bienvenidos, como si fueran viejos amigos", escribió.

Asimismo, el cantante de música country y amigo de Parton, Bill Anderson, expresó en un comunicado a EFE que la noticia del fallecimiento de la artista lo había "conmocionado profundamente".

"Lo último que Dolly me dijo fue: Bill Anderson, I Will Always Love You. Me miraba a los ojos desde la pantalla gigante del Grand Ole Opry House, con motivo de mi 65 aniversario en el Opry, hace unas semanas. Sonreía como solo Dolly sabía hacerlo, haciendo esa noche aún más especial de lo que ya era", apuntó el artista.

Otras celebridades de Hollywood, como Khloé Kardashian mostraron su admiración por una mujer "cuya luz, corazón, talento y humanidad cambiaron por siempre este mundo".

También Paris Hilton expresó su dolor por quien considera "un verdadero ícono y una gran inspiración". "Su talento, su corazón y su bondad conmovieron a muchísimas personas, y realmente dejó este mundo mejor de como lo encontró", añadió en X.

Más allá de la industria del entretenimiento, figuras como el director ejecutivo de Apple, Tom Cook, agradeció a Parton el haber sido "una compositora brillante, un ícono cultural y una filántropa dedicada que contribuyó a inculcar el amor por la lectura y el aprendizaje en millones de niños alrededor del mundo".