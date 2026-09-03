"Gungo y los juegos cavernícolas", la nueva apuesta mexicana por la animación en 3D

"Gungo y los juegos cavernícolas" se estrena este jueves en México, aunque con la mira puesta en llegar a Estados Unidos y España. ( CEDIDA )

Con "Gungo y los juegos cavernícolas" (2026), México continúa apostando por su cine, sobre todo por la animación, esta vez en 3D, tras éxitos como la ganadora del Óscar ´Pinocho´, de Guillermo del Toro, que ponen en el mapa el trabajo latinoamericano y atraen a actores de la talla de Joaquín Cosío para su doblaje.

"Que haya una película animada mexicana, que no se producen con frecuencia, que tenga esta calidad habla muy bien del momento óptimo del cine mexicano. Me siento un privilegiado de poder formar parte", argumenta Cosío, a sus 63 años, en entrevista con EFE con motivo del estreno de la cinta este jueves.

Tras más de 25 años haciendo cine, el actor, reconocido por haber interpretado a "El Cochiloco" en la película ´El infierno´ (2010), reconoce que el tiempo definirá si esta es una nueva etapa de oro para el cine nacional, más allá de la primera mitad del siglo XX, en la que cineastas legendarios como Luis Buñuel o Roberto Gavaldón destacaron, aunque se muestra confiado en el buen hacer mexicano.

"Las circunstancias que se están viviendo ahora no son nada sencillas porque nunca ha sido sencillo, menos aún en el cine, porque es caro y vivimos de alguna manera en el país con una economía que no está necesariamente en su mejor momento, y, sin embargo, seguimos hacia delante", puntualiza.

En el filme, Gungo es un joven cavernícola que, a pesar de no destacar en nada y aparentemente no estar preparado para sustituir a su padre como jefe de su tribu, tendrá que colaborar con sus vecinos y superarse a sí mismo para poder regresar a su casa y reclamar su sitio.

Reparto de estrellas

Además de Cosío, el reparto se completa con la actriz Silvia Navarro, con quien también trabajó en la reconocida ´La dictadura perfecta´ (2014), de Luis Estrada, y el joven humorista y actor Daniel Sosa. En definitiva, un elenco de diferentes generaciones en el que hasta los más veteranos sienten que aprenden.

"Puede que nos salvemos o el mundo se salve por aquello que tanto criticamos de los jóvenes. Como padres y adultos, queremos educar de la mejor manera, pero al final ellos también terminan educándonos a nosotros", explica Navarro, a sus 47 años, sobre la influencia de los más jóvenes.

Su compañero Cosío comparte la opinión y, además, reconoce que estas películas más familiares son su primer punto de contacto con un público más joven que difícilmente ha visto cintas más violentas y adultas como ´Matando Cabos´ (2004).

"Es una gran oportunidad para justamente entrar en contacto con esas nuevas generaciones, no solamente pensando en el auditorio, en el posible público, sino en los compañeros con quienes armamos y contamos la historia", añade Cosío.

Ese equipo es el que forma el estudio Huevocartoon, uno de los más reconocidos de Latinoamérica por su trabajo en la industria. Está encabezado por los hermanos Gabriel y Rodolfo Riva Palacio Alatriste, quienes, con su empeño, han sido capaces de lanzar numerosas sagas y series.

"Hay gente arrojada, como podrían ser nuestros productores de ´Gungo´, que arriesgan y que no se amilanan ante las circunstancias adversas que vivimos", destaca Cosío sobre la labor de los también directores de ´Gungo´.

´Gungo y los juegos cavernícolas´ se estrena este jueves en México, aunque con la mira puesta en llegar a Estados Unidos y España, para recuperar los casi 20 años de trabajo que han terminado con el estreno en salas de la cinta.