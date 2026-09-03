"Los domingos", "El ser querido" y "La bola negra", preseleccionadas españolas para Óscar

Imagen de archivo de estatuilla de los Premios Oscar. ( EFE/EPA/ALLISON DINNER )

Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa, El ser querido de Rodrigo Sorogoyen y La bola negra de Javier Ambrossi y Javier Calvo son las tres producciones españolas preseleccionadas para optar a competir por el Óscar a mejor película internacional, anunció este jueves la Academia de Cine.

Tras un nuevo proceso de elección entre estas tres cintas, el 16 de septiembre se hará público la película que representará a España como posible nominada en la 99 edición de los Óscar, que se celebrará el 14 de marzo de 2027 en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE. UU.).

Los académicos eligieron entre los 33 largometrajes estrenados entre el 1 octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

"La bola negra"

Los directores de La bola negra, Javier Ambrossi y Javier Calvo, se coronaron este año en Cannes con el premio 'ex aequo' a la mejor dirección por esa película, un reconocimiento que compartieron con Pavel Pawlikowski por 'Fatherland', lo que supuso un gran espaldarazo del festival a la cinta y a sus directores.

La película, que cuenta la historia de tres hombres homosexuales en tres épocas distintas (1932, 1937 y 2017), se basa en parte en La piedra oscura del dramaturgo Alberto Conejero y las cuatro cuartillas de una obra inacabada de Federico García Lorca con el mismo nombre.

Cuenta además con un elenco formado por figuras de la talla de Penélope Cruz, Glenn Close, Guitarricadelafuente o Miguel Bernardeau.

"El ser querido"

En El ser querido, que ya se estrenó en Cannes, Javier Bardem se pone en la piel de un violento director de cine que regresa a España para rodar una película y que quiere que la protagonice su hija, interpretada por Victoria Luengo, una actriz sin carrera a quien lleva 13 años sin ver.

"Todos tenemos una historia, una mochila y depende de nosotros ir quitando los pesos que no queramos para nuestros hijos", afirmó el actor en una entrevista con EFE sobre esta cinta, con la que su director, Rodrigo Sorogoyen, vuelve al cine tras 'As bestas' (2022), distinguida con nueve premios Goya incluyendo el de mejor película.

"Los domingos"

Tras Cinco lobitos, la segunda cinta de la directora Alauda Ruiz de Azúa volvió a abrir un debate social y transitar entre puntos de vista inéditos o poco manidos en el cine español, esta vez de la mano de una joven que en pleno siglo XXI quiere entrar en un convento.

"Si amo el cine es porque siempre me enseña que se puede mirar desde otro sitio, mirar distinto, también lo que es ajeno a ti. Tratar de entender algo no es compartirlo", explicó tras recoger la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián del pasado año.

Fue el principio de una larga cosecha de distinciones, sobre todo en los Goya, donde fue la máxima ganadora con los premios de mejor película, mejor dirección y guion original, además de los de mejor actriz para Patricia López Arnáiz y mejor actriz de reparto para Nagore Aramburu.

Sin Óscar desde 2005

Desde 1986, la Academia de Cine se encarga de designar el título que representará a España en la competición por el premio de Hollywood.

A partir de 2001, y con el fin de dar mayor visibilidad a las producciones del año, la institución escoge mediante votación tres películas de entre todas las que cumplen con los requisitos exigidos.

Una vez se decida y envíe la candidata entre las tres cintas preseleccionadas, la Academia de Hollywood decidirá en los próximos meses qué películas internacionales son nominadas.

Desde 2005 ninguna película española ha ganado un Óscar. La última en lograrlo fue Mar adentro, dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Javier Bardem, que se hizo con el de mejor película internacional.

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