Reparan la estrella de Dolly Parton en el Paseo de la Fama, tras ser vandalizada

La estrella del Paseo de la Fama que honra a Dolly Parton. ( EFE )

La estrella del Paseo de la Fama que honra a Dolly Parton tuvo que ser reparada tras haber sido vandalizada poco después que se reportara su muerte, en un incidente que por primera vez afectó a esta placa conmemorativa.

El daño se produjo apenas una semana después del fallecimiento de Parton a los 80 años, según reportó el periódico Los Angeles Times.

Ana Martínez, representante de la cámara y productora de las ceremonias del Paseo de la Fama, declaró al rotativo que, al parecer, un vándalo rayó la estrella.

El reconocimiento, otorgado a la estrella de la música Country en 1984, fue acordonado y reparado por el Hollywood Historic Trust, que ya tenía programada una restauración debido a grietas causadas por el desgaste natural.

El vandalismo es un problema recurrente en el Paseo de la Fama. Algunas estrellas, como la de Donald Trump, atraen a más vándalos que otras, pero este sería el primer ataque a la placa en honor a Dolly Parton.

Deceso

La leyenda de la música country falleció el pasado 25 de agosto tras una breve batalla contra el cáncer.

Su sobrino y jefe de seguridad, Bryan Seaver, anunció su muerte a través de un video publicado en el Instagram de la intérprete, como parte de una petición de la propia cantante por dar el anuncio de esa manera.

Cuatro días antes de su fallecimiento había ingresado en un hospital de Nashville por problemas renales. Ese mismo día, había reconocido a la revista People que atravesaba por momentos complicados en cuestión de salud, aunque aseguró que le quedaban muchas cosas por hacer.

Parton es considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. Cuenta con 11 premios Grammy y, además de sus incursiones en el cine, también es filántropa y empresaria.

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