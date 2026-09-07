Festival de Cine de San Sebastián incluye debates sobre LGTBIAQ+

El director del Zinemaldi, José Luis Rebordinos presentado el pasado viernes de forma oficial la 74 Edición de Festival Internacional de Cine de San Sebastián que tendrá lugar del 18 al al 26 de Septiembre. ( EFE/JAVI COLMENERO )

El cuerpo como dispositivo narrativo en el cine LGTBIAQ+ iberoamericano o la inclusión serán algunos de los temas a debatir por el cineasta argentino Benjamín Naishtat, la brasileña-estadounidense Beth de Araújo o el estadounidense Ira Sachs, entre otros, en el 74 Festival de Cine de San Sebastián (norte de España).

Junto a ellos la alemana Naëmi Ada y el estadounidense Jordan Firstman abordarán esos temas en el programa 'Conversaciones' del festival, así como las perspectivas antirracistas, residencias y laboratorios internacionales de creación o la capacidad transformadora del cine.

Además, debatirán sobre el diseño, la dirección de arte o nuevas formas de narrar las relaciones familiares y también sobre los retos de las audiencias, los algoritmos y la distribución audiovisual.

Análisis

Conversaciones es un apartado organizado por el área de Pensamiento y Debate en el que el Festival de San Sebastián "enfatiza su carácter como lugar de encuentro, generación y transmisión de conocimiento, además de interrogarse a sí mismo y tratar de ofrecer respuestas de futuro ante un panorama cinematográfico cambiante", recuerda el certamen en una nota.

Ira Sachs presidirá el jurado de la Sección Oficial este año en el que Jeremy Irons , Orlando Bloom , Marion Cotillard , Penélope Cruz y Rami Malek serán algunas de las estrellas que desfilarán por la alfombra roja del festival.

presidirá el jurado de la Sección Oficial este año en el que , , , y serán algunas de las estrellas que desfilarán por la alfombra roja del festival. La habitual presencia del cine latinoamericano en el certamen se dará en casi todos sus apartados; en la Sección Oficial estarán, por ejemplo, la actrices argentinas Lali Espósito, Mercedes Morán y Dolores Fonzi.