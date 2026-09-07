Festival de Cine de San Sebastián incluye debates sobre LGTBIAQ+
El programa 'Conversaciones' del festival abordará temas como la inclusión y los retos de las audiencias en la distribución audiovisual
El cuerpo como dispositivo narrativo en el cine LGTBIAQ+ iberoamericano o la inclusión serán algunos de los temas a debatir por el cineasta argentino Benjamín Naishtat, la brasileña-estadounidense Beth de Araújo o el estadounidense Ira Sachs, entre otros, en el 74 Festival de Cine de San Sebastián (norte de España).
Junto a ellos la alemana Naëmi Ada y el estadounidense Jordan Firstman abordarán esos temas en el programa 'Conversaciones' del festival, así como las perspectivas antirracistas, residencias y laboratorios internacionales de creación o la capacidad transformadora del cine.
Además, debatirán sobre el diseño, la dirección de arte o nuevas formas de narrar las relaciones familiares y también sobre los retos de las audiencias, los algoritmos y la distribución audiovisual.
Análisis
- Conversaciones es un apartado organizado por el área de Pensamiento y Debate en el que el Festival de San Sebastián "enfatiza su carácter como lugar de encuentro, generación y transmisión de conocimiento, además de interrogarse a sí mismo y tratar de ofrecer respuestas de futuro ante un panorama cinematográfico cambiante", recuerda el certamen en una nota.
- Ira Sachs presidirá el jurado de la Sección Oficial este año en el que Jeremy Irons, Orlando Bloom, Marion Cotillard, Penélope Cruz y Rami Malek serán algunas de las estrellas que desfilarán por la alfombra roja del festival.
- La habitual presencia del cine latinoamericano en el certamen se dará en casi todos sus apartados; en la Sección Oficial estarán, por ejemplo, la actrices argentinas Lali Espósito, Mercedes Morán y Dolores Fonzi.