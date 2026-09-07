Maggie Gyllenhaal resucita a Marilyn Monroe en Venecia con Dakota Johnson y Ellen Burstyn

Ellen Burstyn recibe el León de Oro de Honor de la Mostra de Venecia y rememora sus inicios en el cine. ( EFE )

La actriz y directora estadounidense Maggie Gyllenhaal resucita a Marilyn Monroe en Flesh Impact, cortometraje en el que Dakota Johnson y Ellen Burstyn encarnan a la rubia de Hollywood en el pasado y en la actualidad.

Su obra, de 22 minutos, fue estrenada este lunes fuera de competición en la 83 edición de la Mostra de Venecia, que se inauguró el 2 de septiembre y se clausura este próximo sábado. La Marilyn del cortometraje tiene 100 años, los que habría celebrado en la vida real el pasado 1 de junio.

Llega a la audición de la obra de teatro Orpheus Descending, escrita por Tennessee Williams, y, pese a las reticencias iniciales del director (Peter Sarsgaard) porque la producción busca un perfil más joven, les acaba encandilando el relato de su vida, desde su infancia en instituciones y hogares de acogida hasta sus sucesivos matrimonios y su éxito como actriz.

Declaraciones de Gyllenhaal

Gyllenhaal es en esta edición del Festival de Venecia la presidenta del jurado de la competición. Según ha contado a la revista Variety, no llegó a este proyecto por su cuenta: fue un encargo para conmemorar el centenario de la actriz.

"Me dijeron: '¿Podrías hacer una película sobre Marilyn Monroe en la que Marilyn Monroe tenga la oportunidad de expresar algo, de expresarse como artista de una manera que no se le permitió cuando estaba viva?'", dijo a ese medio especializado.

Gyllenhaal les respondió que le dejaran soñar despierta con ello un fin de semana y que, si no se le ocurría nada, no les haría perder el tiempo.

La Marilyn de esta ficción destaca sobre el escenario que en Hollywood "todo es una transacción" y que todas sus chicas estaban consideradas unas "putas".

En su relato se intercalan imágenes de su pasado, interpretado a su vez por Johnson. El título del cortometraje (literalmente El impacto en la carne), está inspirado en una frase del cineasta Billy Wilder, que llegó a señalar que Monroe, que falleció en 1962 a los 36 años, transmitía como actriz en pantalla la sensación de que podías alargar la mano y tocarla.