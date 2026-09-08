Penélope Cruz y Javier Bardem se destacan en el estreno de "Bunker" en Venecia

Penélope Cruz y Javier Bardem llegan al estreno de "Bunker" durante el 83.º Festival de Cine de Venecia, en Italia. ( EFE )

Los españoles Penélope Cruz y Javier Bardem han sido este martes las estrellas más destacadas en la alfombra roja del Festival de Venecia, por la que han desfilado con motivo del estreno de su nueva película juntos, Bunker.

Cientos de personas se congregaron esta tarde a las puertas del Palacio el Cine del Lido veneciano, donde tiene lugar el estreno, para poder ver o fotografiar a la pareja española.

Ella apareció con un vestido de tirantes de un intenso rojo, con botones en la falda y una guirnalda de flores en la cintura del mismo color, mientras que su marido optó por un formal esmoquin.

Tras posar ante los fotógrafos, la pareja se desvió de la alfombra para firmar algunos autógrafos y fotografiarse con los seguidores que les aclamaban. Anteriormente había llegado al lugar el director del estreno el realizador francés Florian Zeller, y el resto del reparto: Patrick Schwarzenegger, Paul Dano y Stephen Graham.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/7c9aee89edb92445f20d74a395f483320e267f1bw-b32df3b6.jpg Penélope Cruz llega al estreno de "Bunker" durante el 83.º Festival de Cine de Venecia, en Italia. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/75e69660e95d31a341e6726fd8e38826daaa5a42w-ce531be3.jpg Greta Scarano y Rocío Muñoz Morales llegan al estreno de «Bunker» durante el 83.º Festival de Cine de Venecia, en Italia. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/3fa041986631d1295b2a5c0166f60865d5808492w-91d3fc15.jpg Stephen Graham, Paul Dano, Penélope Cruz, Florian Zeller, Javier Bardem y Patrick Schwarzenegger llegan al estreno de "Bunker" durante el 83.º Festival de Cine de Venecia, en Italia. (EFE) ‹ >

Regreso a Venecia

Venecia se ha volcado así con estos dos actores que en el pasado conquistaron la Copa Volpi del certamen. Cruz con Madres paralelas (2021) y Bardem por partida doble con Antes de que anochezca'(2000) y 'Mar adentro' (2004).

del certamen. con Madres paralelas (2021) y por partida doble con Antes de que anochezca'(2000) y 'Mar adentro' (2004). Ahora han vuelto a la Mostra para competir con el León de Oro con esta película, Bunker, en la que el actor da vida a un arquitecto tentado por la propuesta de un magnate tecnológico de construirle un refugio, lo que pondrá en jaque su matrimonio con el personaje de Cruz.