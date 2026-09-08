El filme puertorriqueño Perla, protagonizado por Carlos Ponce; la Miss Universo 2006, Zuleyka Rivera, y la actriz española Paz Vega, se estrenará en las salas de España el 9 de octubre, anunció este martes la producción.

La película, producida por Joel Iván Rivera, y dirigida por David Norris, es un drama musical contemporáneo que sitúa su historia en el corazón de Puerto Rico y utiliza la música como punto de encuentro entre dos mundos: el de la tradición folclórica y el de la música urbana.

Reparto y personajes

En cuanto a los actores, el puertorriqueño Ponce interpreta a Vicente Espinel, una antigua estrella infantil de la música folclórica de su país que, ya en sus cincuenta, sobrevive tocando en un pequeño café-teatro.

Su vida cambia cuando conoce a Perla, una joven y exitosa artista urbana interpretada por Rivera, que lo reconoce como el músico que admiraba durante su infancia y le propone colaborar en una canción.

"Me emociona mucho que Perla llegue a España, porque siento que el público español va a conectar con esta historia de una manera muy especial. Aunque la película nace de una realidad muy nuestra, estamos hablando de temas que son universales", aseguró Ponce.

"Este tipo de historias tiene eso: cuando ves una madre, una familia, los conflictos, los amores y las pérdidas, 'así es mi familia'. Y creo que eso es lo bonito de llevar una historia puertorriqueña a España, que van a reconocer nuestras diferencias, pero también van a encontrar muchas cosas que sienten como propias", abundó.

El reparto se completa con Vega, que interpreta a Frances, una mujer española afincada en Puerto Rico y uno de los personajes fundamentales en el proceso de transformación de Vicente.

Temas y proyección

"Para mí es muy especial que Perla llegue a España, porque además de haber sido una experiencia preciosa rodar en Puerto Rico, mi personaje es una mujer española que está afincada allí. Creo que esa conexión entre los dos países está muy presente en la película", afirmó.

La película explora cómo determinadas formas de machismo pueden reproducirse dentro del entorno familiar y cómo enfrentarse a ese legado puede abrir la posibilidad de romper un ciclo de violencia.

La película se convirtió en la producción puertorriqueña más vista en los cines en lo que va de año y en la que más tiempo ha permanecido en cartelera.

Su estreno en España supone el siguiente paso de un recorrido internacional que llevará la película también a otros territorios, entre ellos, Estados Unidos y América Latina. EFE