John Madden encuentra humor y esperanza en el párkinson con "Onwards and Sideways"

El actor Rhys Ifans en una escena de "Onwards and Sideways" durante su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF). ( CAPTURA DE PANTALLA/ YOUTUBE ICON FILM DISTRIBUTION )

John Madden, el director de "Shakespeare in Love", aborda este domingo una enfermedad incurable a través de una historia de amistad, humor y afecto con 'Onwards and Sideways', protagonizada por Laura Linney y Rhys Ifans y que tiene su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

Ifans interpreta a Tony, subdirector de una escuela primaria, mientras que Linney es Emma, compositora, pianista y madre soltera de dos hijas.

No se conocen, pero sus vidas empiezan a cruzarse después de recibir el mismo día, en la misma clínica, un diagnóstico de párkinson.

El guion es de Paul Mayhew-Archer, conocido por su trabajo en 'The Vicar of Dibley' y diagnosticado con párkinson en 2011, una experiencia que convirtió primero en materia para su comedia y posteriormente para la película.

Madden explicó a EFE que lo que más le llamó la atención cuando leyó el texto fue precisamente la decisión de Mayhew-Archer de enfrentarse a la enfermedad desde el humor. "Pensé que era una reacción muy interesante y liberadora", señaló el director, que considera que la película puede ayudar a combatir el estigma asociado al párkinson sin convertir ese propósito en su única razón de ser.

"Estamos contando una historia sobre una enfermedad que la gente no entiende demasiado", añadió Madden. "Si hace que las personas piensen de una forma un poco más abierta sobre ella, creo que es algo bueno", afirmó.

Mayhew-Archer, que además aparece en la película, explicó a EFE que ese humor contiene también un componente de rebeldía frente a la enfermedad. "Nos negamos a jugar según las reglas del párkinson", dijo. "Yo me niego a retirarme, quedarme en la cama y morir tranquilamente. Hay mucha gente que tampoco quiere hacerlo. Quiere combatirlo".

Impacto del personaje

Linney reconoció que antes de preparar el personaje su conocimiento de la enfermedad era limitado y estaba asociado sobre todo al temblor y a su carácter progresivo. "No tenía ni idea de que hay unos 40 síntomas diferentes y de que el párkinson de cada persona es muy particular", explicó a EFE.

A la actriz le interesó especialmente explorar cómo una alteración física modifica también "la brújula" emocional, el instinto de supervivencia y la capacidad de relacionarse con los demás.

Ifans encontró un vínculo todavía más personal con el proyecto. Su abuela padeció párkinson y el actor recuerda haber visto de niño cómo la enfermedad fue transformando su vida. "Pasó de ser alguien que jugaba conmigo a ser alguien a quien yo cuidaba, en un periodo relativamente corto", explicó.

Leer el guion, añadió, le permitió intentar comprender de adulto algo que entonces no entendía y que se convirtió en una de las vías de acceso al personaje.

El humor es uno de los elementos que vertebran 'Onwards and Sideways', pero tanto Ifans como Linney subrayan que la clave está en reírse con quienes padecen la enfermedad y no de ellos.

Participantes en el rodaje

"Paul nos da permiso para entrar en su mundo y reír de una manera que quizá no podrías hacer si no estuviera escrito por alguien que vive con esta enfermedad", dijo Ifans. Linney añadió que la comedia puede actuar como una forma de supervivencia: "Cuando toca una verdad, te hace escuchar las cosas de otra manera y puede volver soportable algo que resulta aterrador".

La producción buscó además evitar una representación genérica del párkinson. Linney e Ifans investigaron los síntomas y trabajaron con especialistas para construir manifestaciones diferentes de la enfermedad para sus respectivos personajes.

Más de 25 personas con párkinson participaron también en el rodaje, además de intérpretes con la enfermedad en papeles con diálogo.

Rory Kinnear y Monica Dolan completan el reparto principal de un filme rodado en el condado inglés de Norfolk y con música de Thomas Newman.