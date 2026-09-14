Salma Hayek confiesa el miedo que sintió al aceptar la película de Angelina Jolie

La actriz mexicana Salma Hayek espera que su nueva película, Without Blood, un drama bélico dirigido por Angelina Jolie, invite a reflexionar sobre la pérdida de la diplomacia en un presente marcado por las guerras.

"Ojalá la película motive a la gente a pensar en la diplomacia, que se está perdiendo, y en tratar de resolver verdaderamente conflictos y no nada más hacerse publicidad a ver quién tiene la razón", expresa Hayek durante una entrevista virtual con EFE.

La intérprete opina que "lo importante es llegar a acuerdos", y no solo en lugares en conflicto: "A veces la guerra es con tu vecino, contigo mismo, en tu casa o con tu familia. Se trata de superar el trauma y encontrar, como dicen los americanos, 'closure' (un cierre). A veces las cosas no son blanco o negro".

Estreno en Estados Unidos

En Without Blood (Sin sangre', en español), Hayek se pone en la piel de Nina, cuya vida se ve marcada por el asesinato a sangre fría de su familia cuando era una niña y su país, del que no se revela el nombre, atravesaba una guerra.

Basada en la novela homónima del italiano Alessandro Baricco y con guion de Angelina Jolie, la película completa su reparto principal con los actores Demián Bichir (Tito), Alfredo Herrera (Manuel Roca) y Juan Minujín (Salinas).

El filme se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Toronto (Canadá) en 2024, pero no había llegado a Estados Unidos hasta ahora, donde se estrenará en salas selectas este viernes.

Reflexiones sobre el papel

Angelina Jolie tuvo claro desde el principio que quería a Hayek en el papel de Nina, pero la mexicana, con la que compartió pantalla en la película 'Eternals' (2021), dudó en aceptar el personaje.

"Yo no la quería hacer, me daba mucho miedo, pero (Jolie) me insistió. Cuando se pone terca con algo, es muy difícil decirle que no. Se lo agradezco muchísimo porque ha sido una película muy importante para mí", rememora la actriz.

Hayek describe a Nina como "un personaje muy complejo que sufre mucho", y destaca que la cuestión estaba en cómo aportar "diferentes colores y matices a su sufrimiento".

Bajo la dirección de Jolie, todo fue un poco más fácil: "Me conoce muy bien y tengo la confianza de decirle cualquier cosa que se me pase por la cabeza. Es una maravillosa directora y encima es actriz, entonces entiende los procesos, y fue muy generosa con Demián y conmigo".

"Teníamos la intención de representar a todas las mujeres que han sufrido por injusticias. Cada escena nos agarrábamos la mano, y eso también fue lo que me ayudó a meterme más en el personaje, porque aunque es ficticio refleja la realidad de muchas", subraya.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/rss-efeac9e752f69fe80c6bc42a04512e9654b2845d4cdw-f47855bc.jpg Salma Hayek protagoniza "Without Blood", drama bélico dirigido por Angelina Jolie que aborda las consecuencias de la guerra y el trauma. (EFE)

Cambios en la industria del cine

Más allá de su trabajo como actriz y productora, Hayek también se ha posicionado en numerosas ocasiones sobre diversas causas sociales, en especial aquellas que interpelan directamente a la mujer.

Y es que Hayek, oriunda de Veracruz, no lo tuvo fácil al inicio de su carrera, cuando apenas hablaba inglés y su acento latino era estigmatizado por Hollywood.

"Fue difícil, pero llegué. Aquí estamos, y estoy disfrutando de cada segundo", afirma con orgullo durante la entrevista.

Volviendo la vista atrás, la mexicana cree que la industria del cine "ha cambiado" de muchas maneras: "Hay muchísima más programación y se está expandiendo también con la diversidad. A lo mejor seguimos en las mismas, solo que hay más trabajo porque hay más producto... Pero está mejor que cuando llegué, definitivamente".

Ahora, después de casi 40 años de carrera y una nominación al Óscar por la película Frida (2002), Hayek planea debutar como directora en Arena, una película que estará protagonizada por Yura Borisov (conocido por Anora) y la actriz y modelo Cara Delevingne, según reveló este lunes la revista Variety.