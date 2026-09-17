John Leguizamo se une al elenco de "Miami Vice'85" como villano principal

John Leguizamo, quien interpretará al villano principal en "Miami Vice '85", el thriller policiaco dirigido por Joseph Kosinski ( EFE )

El actor colombiano John Leguizamo formará parte del thriller policíaco de Joseph Kosinski Miami Vice '85, interpretando al villano principal de la película, informó este jueves The Hollywood Reporter.

La adaptación de la serie de televisión de 1980 que explora el glamour, la corrupción y el auge del narcotráfico en Miami, tendrá como protagonistas a Austin Butler y el oscarizado Michael B. Jordan.

Butler da vida Sonny Crockett, mientras que Jordan interpreta a Ricardo 'Rico' Tubbs, dos detectives encubiertos que se infiltran y combaten el narcotráfico y otros elementos criminales en el sur de Florida.

Producción y estreno

La producción de esta película, cuyo estreno está previsto para el 19 de mayo de 2028 a través de Universal Pictures , comenzará en noviembre y se filmará en Nueva York y Miami en formato IMAX .

, comenzará en noviembre y se filmará en y en formato . 2026 ha sido un año importante para el actor colombiano gracias al estreno de The Odyssey, de Christopher Nolan , en el que interpretó a Eumeo , el fiel amigo ciego de Odiseo , a quien dio vida Matt Damon .

ha sido un año importante para el actor colombiano gracias al de The Odyssey, de , en el que interpretó a , el fiel amigo ciego de , a quien dio vida . Leguizamo también forma parte del elenco de la próxima película, aun sin título, del dueto de directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert, más conocidos como los Daniels, y en agosto presentó su libro infantil Kiki y la lata.