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John Leguizamo Miami Vice 85
John Leguizamo Miami Vice 85

John Leguizamo se une al elenco de "Miami Vice'85" como villano principal

La adaptación contará con Austin Butler y Michael B. Jordan como protagonistas, mientras que Leguizamo interpretará al antagonista

    Expandir imagen
    John Leguizamo se une al elenco de Miami Vice85 como villano principal
    John Leguizamo, quien interpretará al villano principal en "Miami Vice '85", el thriller policiaco dirigido por Joseph Kosinski (EFE)

    El actor colombiano John Leguizamo formará parte del thriller policíaco de Joseph Kosinski Miami Vice '85, interpretando al villano principal de la película, informó este jueves The Hollywood Reporter.

    La adaptación de la serie de televisión de 1980 que explora el glamour, la corrupción y el auge del narcotráfico en Miami, tendrá como protagonistas a Austin Butler y el oscarizado Michael B. Jordan.

    Butler da vida Sonny Crockett, mientras que Jordan interpreta a Ricardo 'Rico' Tubbs, dos detectives encubiertos que se infiltran y combaten el narcotráfico y otros elementos criminales en el sur de Florida.

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    Producción y estreno

    • La producción de esta película, cuyo estreno está previsto para el 19 de mayo de 2028 a través de Universal Pictures, comenzará en noviembre y se filmará en Nueva York y Miami en formato IMAX.
    • 2026 ha sido un año importante para el actor colombiano gracias al estreno de The Odyssey, de Christopher Nolan, en el que interpretó a Eumeo, el fiel amigo ciego de Odiseo, a quien dio vida Matt Damon.
    • Leguizamo también forma parte del elenco de la próxima película, aun sin título, del dueto de directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert, más conocidos como los Daniels, y en agosto presentó su libro infantil Kiki y la lata.
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