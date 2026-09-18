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Brad Pitt World War Z secuela
Brad Pitt World War Z secuela

Brad Pitt confirma su participación en la secuela de World War Z

El actor retomará el personaje de Gerry Lane en una producción dirigida por Edward Berger, con Dennis Kelly a cargo del guion

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    Brad Pitt confirma su participación en la secuela de World War Z
    Brad Pitt volverá a interpretar a Gerry Lane en la secuela de World War Z, dirigida por Edward Berger y producida por Plan B (EFE)

    Brad Pitt formará parte de la secuela de World War Z, de Paramount, retomando su papel como Gerry Lane, en la película dirigida por el ganador del Óscar, Edward Berger.

    Pitt producirá la secuela junto con Dede Gardner y Jeremy Kleiner en nombre de su casa productora Plan B, con Berger como productor ejecutivo, según informó el medio especializado Variety.

    El guión corre a cargo de Dennis Kelly Matilda: The Musical, aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto.

    El thriller, basado en la novela de Max Brooks que narra una pandemia zombi global que amenaza con extinguir a la humanidad en cuestión de días, sigue en la primera película a Lane (Pitt), un investigador retirado de la ONU que se ve obligado a regresar al servicio para investigar el origen de un virus.

    RELACIONADAS

    Otras participaciones de Pitt

    • Pitt formará parte de otra secuela, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, dirigida por David Fincher y escrita por Quentin Tarantino, en la que retomará el papel de Cliff Booth, un doble de películas de acción que le valió su primer Óscar como actor.
    • Actualmente Pitt se encuentra promocionando la cinta Heart of the Beast, del director David Ayer que estrenará el 25 de septiembre, en la que el intérprete da vida a James Belmont, un oficial de las Fuerzas Especiales que sobrevive a un accidente aéreo.
    • Berger y Pitt también trabajan juntos en la película The Riders, también producida por Plan B, aún sin fecha de estreno.
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