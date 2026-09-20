Brad Pitt desata la locura entre fans en San Sebastián

El actor estadounidense Brad Pitt se toma fotografías con sus seguidores a su llegada este domingo al Festival de Cine de San Sebastián, donde presenta «En el corazón de la bestia». ( EFE/JUAN HERRERO. )

Brad Pitt desató la locura a su llegada este domingo al hotel María Cristina de San Sebastián entre los cientos de fans que le esperaban, teléfono y libreta en mano, para conseguir un autógrafo o una foto del actor, que empleó media hora en saludar y atender al público.

Brad Pitt, ataviado con una chaqueta azul, un pantalón gris marengo y unas zapatillas amarillo flúor, desprendió simpatía desde el minuto uno.

El público que esperaba, en algunos casos durante horas, ante la aparición del actor reaccionó con gritos de '¡Brad, Brad, Brad!' y peticiones de 'selfies'.

Bajo un sol radiante, Pitt atendió pacientemente y con una sonrisa las peticiones de sus admiradores, que quedaron encantados con la amabilidad de su estrella.

Saludo a los fans

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/20/8c53c507c235991f26660ff46d8a4bd2bec6005aw-5d946697.jpg El público que esperaba, en algunos casos durante horas, ante la aparición del actor reaccionó con gritos de '¡Brad, Brad, Brad!' y peticiones de 'selfies'. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/20/22c5238884f0802d0bb5d9c1818c0706320fa30aw-a1fb77cf.jpg El actor norteamericano Brad Pitt saluda al público a su llegada este domingo al Festival de Cine de San Sebastián, donde presenta "En el corazón de la bestia". (EFE EFE/JUAN HERRERO) ‹ >

Después, el actor saludó al director del Festival, José Luis Rebordinos, y entró al hotel no sin antes enviar un beso a la multitud.

Brad Pitt presentará en el Festival de San Sebastián la película Heart of the Beast, de David Ayer, programada en la Sección Oficial fuera de concurso, aunque su proyección con el equipo de la película no será hasta el miércoles, por lo que el actor estadounidense tiene tiempo de sobra para hacer turismo.

Recuerdos de visitas anteriores

Ya lo hizo en su anterior visita, en 2009 , cuando aprovechó las última s horas en San Sebastián para acudir a Chillida Leku , un museo al aire libre del escultor vasco Eduardo Chillida .

, cuando aprovechó s horas en San Sebastián para acudir a , un museo al aire libre del escultor vasco . En esa visita, tomó una cantidad importante de fotos de las obras del artista, cuya familia le obsequió con tres libros del escultor editados en inglés.