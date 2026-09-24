Diego Luna recibe el Premio Agenda 2030 por "Ceniza en la boca" en San Sebastián

El director mexicano Diego Luna durante una entrevista con EFE en el Festival de Cine de San Sebastián, donde presentan "Ceniza en la boca". ( EFE/JAVIER ETXEZARRETA. )

La película Ceniza en la boca, del actor y director mexicano Diego Luna, que compite en la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián, ganó este jueves el Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country "por su capacidad de abordar a través del fenómeno migratorio, de forma transversal, problemáticas sociales políticas, económicas y de género".

El jurado, presidido por la actriz española María Vázquez, destacó además la dirección y las actuaciones "humanamente sensibles" que generan en el filme "una narrativa cinematográfica comprometida con la realidad social que refleja".

Reconocimiento y premio

El premio fue recogido por el exdirector de la Filmoteca Española Chema Prado, amigo de Luna, en un acto que tuvo lugar en el centro de cultura contemporánea Tabakalera de San Sebastián, informó el certamen español en una nota.

Luna agradeció el galardón a través de un vídeo en el que destacó que este reconocimiento "significa muchísimo para el equipo de la película" porque es un "faro" para un proyecto que acaba de iniciar su camino en busca del público.

"Creemos en el cine como una herramienta de cambio indispensable para navegar estos momentos", declaró el mexicano, que aseguró que el cine nos invita "a una reflexión colectiva que sólo puede hacernos mejores".

Contexto y objetivos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/b912511a9bfb1e1b7aa36ac6928978596c121c1dw-98a725a4.jpg El director mexicano Diego Luna posa junto a la actriz Anna Díaz posa este sábado durante una entrevista concedida a EFE en el marco del Festival de Cine de San Sebastián, donde presentan su película 'Ceniza en la boca', que compite en la sección Horizontes Latinos de la 74 edición del certamen. EFE/Javier Etxezarreta (EFE/JAVIER ETXEZARRETA)

El director subrayó que la película "habla sobre una mujer que, como tantos y tantas, busca su lugar y deja todo atrás. También trata sobre los que se van, los que se mueven, pero también sobre los que reciben".

Esta es una distinción que, por quinto año consecutivo, concede el Gobierno de la comunidad autónoma del País Vasco en el marco del Festival de Sebastián al largometraje "que mejor refleja los valores de la sostenibilidad y solidaridad como emblemas principales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que impulsa la Agenda 2030 en Naciones Unidas y en Euskadi".

El premio está dotado con 20,000 euros (unos 22,700 dólares) destinados a la productora o productor mayoritario del filme.