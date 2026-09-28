Yalitza Aparicio recibirá el premio ícono en el Festival Internacional de Cine Latino

La actriz mexicana Yalitza Aparicio posa en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Morelia, en una fotografía de archivo del 18 de octubre de 2024. ( EFE/IVÁN VILLANUEVA/ARCHIVO )

La Alianza de Cine Latino de Georgia (GALFA) anunció que la actriz mexicana y nominada al Óscar, Yalitza Aparicio, será homenajeada con el Premio Ícono durante la 15 edición del Festival Internacional de Cine Latino de Georgia (GALIFF), que se celebrará del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2026 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

El reconocimiento será entregado durante la noche inaugural del festival, el 30 de septiembre, en el histórico Fox Theatre, como parte de una edición conmemorativa en la que México será el País Invitado de Honor.

El Premio Ícono de GALFA distingue a figuras cuya trayectoria, influencia y proyección internacional han contribuido de manera significativa a la visibilidad y al avance de la cultura latina en el cine y la industria del entretenimiento, indica un comunicado del evento.

Aparicio alcanzó reconocimiento internacional por su actuación en 'Roma', la película dirigida por Alfonso Cuarón que le valió una nominación al Óscar como Mejor Actriz. Su participación en la cinta marcó un momento destacado para la representación mexicana y latina en el cine mundial, y desde entonces, la actriz se ha consolidado como una voz relevante de la representación cultural y del orgullo hispano.

Importancia del Premio Ícono

"Yalitza Aparicio representa el poder del cine para trascender fronteras, enaltecer nuestra cultura y permitir que nuestras historias sean vistas alrededor del mundo", expresó Yvette Moïse, presidenta y cofundadora del GALFA.

Moïse señaló que el galardón no reconoce únicamente una actuación o un momento específico, sino que reconoce el impacto cultural, el orgullo que representa para la comunidad hispana y la importancia de ver al talento latino celebrado en el escenario internacional.

A su vez, el director ejecutivo de GALIFF , José Márquez , destacó la importancia de entregar el reconocimiento anotando que el camino de Aparicio refleja precisamente la razón por la que existe la Alianza : "celebrar las voces latinas, honrar nuestra herencia cultural y crear una plataforma donde nuestras historias y nuestro talento puedan llegar a audiencias alrededor del mundo".

, , destacó la importancia de entregar el reconocimiento anotando que el camino de refleja precisamente la razón por la que existe la : "celebrar las voces latinas, honrar nuestra herencia cultural y crear una plataforma donde nuestras historias y nuestro talento puedan llegar a audiencias alrededor del mundo". Durante 15 años, GALIFF y GALFA han trabajado para crear oportunidades para cineastas, actores, productores, estudiantes y profesionales latinos de la industria del entretenimiento, reza un comunicado. Ambas organizaciones también han impulsado vínculos entre la industria cinematográfica de Georgia y la comunidad creativa latina internacional.