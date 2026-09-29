Cuba vuelve a los Óscar tras una década de ausencia con "Malecón"

Afiche promocional de "Malecón", película que representará a Cuba en la carrera por los premios Óscar. ( CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN )

Malecón, el filme del español Carlos Larrazábal centrado en un joven exconvicto dividido entre abrazar su dura realidad o marcharse en busca de una nueva vida fuera, será la candidata de Cuba a los 99ª Óscar, anunció este martes el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic).

La coproducción entre la isla, España y Estados Unidos es la primera película avalada por el Icaic en una década para aspirar a la nominación a mejor película extranjera en estos premios, dijo a EFE el director de la entidad, Alexis Triana.

Hasta ahora, el cine cubano solo ha logrado competir en los galardones de la Academia del Cine estadounidense con la aclamada Fresa y chocolate (1993).

Triana insistió en que un grupo de expertos escogió una cinta que está certificada como cubana por sus productores cubanos, sus actores cubanos, sus guionistas cubanos, aun cuando efectivamente el director sea español o las productoras estén en otros países.

"Ese comité ha considerado que Cuba tiene que retornar a la idea de acompañar coproducciones extranjeras, de buscar capital extranjero, de buscar incentivos fiscales para producir el cine", afirmó.

Malecón toma prestado el nombre del famoso paseo marítimo convertido en símbolo de La Habana y fue escrita por el cubano Fabián Suárez y el propio Larrazábal, exalumno de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de Los Baños, en Cuba.

En una publicación en Instagram, el cineasta se declaró "orgulloso" de que el largometraje represente a la isla como cinta prenominada a la 99ª entrega de los premios Óscar.

El filme tiene como protagonista a Elvis, que regresa a una realidad precaria en una ciudad muy diferente a la que dejó tras cumplir diez años de prisión por asesinar a su abusivo padrastro.

El dilema central refleja el de muchos en la isla azotada por la crisis: rehacer su vida con el amor de su infancia o abandonarlo todo en busca de una nueva oportunidad en EE.UU.

Producción y desafíos

Está protagonizado por César Domínguez, Camila Rodhe, Omar Rolando y Yordanka Ariosa, con la participación especial del consagrado Luis Alberto García.

Para Inti Herrera, de la productora cubana del filme i4films, esta nominación es "un gran impulso, sobre todo para el cine que se hace de este lado del continente, donde realmente a nivel de distribución siempre cuesta trabajo poder colocar una película en festivales."

"La película había tenido dos intentos de realizarse antes", explicó a EFE Herrera, que trabajó con el cofundador de la compañía independiente, Reymel Delgado, y Larrazábal, para planear la producción de forma "muy pragmática y buscar soluciones creativas" en un país donde la crisis económica y energética dificulta cada paso.

Los filmes finalistas en la categoría de mejor película extranjera en los Óscar se darán a conocer en diciembre, tras lo que se revelarán los cinco nominados oficiales el próximo 21 de enero.

La 99ª edición de los premios se celebrará el 14 de marzo de 2027 en Los Ángeles.