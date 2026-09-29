Gonzalo Suárez, referente del cine español, fallece a los 92 años

Muere el cineasta Gonzalo Suárez a los 92 años. ( EFE )

El escritor, guionista y director de cine español Gonzalo Suárez falleció este martes a los 92 años en su domicilio de Madrid, informaron a EFE fuentes de su familia.

Suárez, nacido en Oviedo en 1934, desarrolló una carrera vinculada al cine, la literatura, el periodismo y la televisión. También ejerció como actor y periodista deportivo antes de dedicarse al cine.

Durante su trayectoria recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Cinematografía, la Medalla de Oro de Bellas Artes y la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio.

En la última edición de los premios Goya, celebrada el pasado 28 de febrero en Barcelona, recibió el Goya de Honor por el conjunto de su trayectoria.

Al recibir el galardón, Suárez defendió el cine como una forma de imaginación y creación. Comparó sus orígenes con las primeras pinturas realizadas por los seres humanos en las cavernas y afirmó que el cine había sobrevivido a las redes y a las cavernas.

"Pero me veo obligado a reconocer que en este momento el bisonte soy yo", dijo entonces.

Una carrera entre cine y literatura

Suárez apostó durante décadas por un cine marcado por la imaginación, la fantasía y la literatura. También adaptó obras literarias para la televisión, entre ellas "Los pazos de Ulloa" y "La Regenta".

Su infancia estuvo marcada por la Guerra Civil española y la posguerra. Cuando tenía dos años, su familia se trasladó de Oviedo a Madrid por el trabajo de su padre, catedrático de francés, quien fue represaliado por su condición de republicano.

Estudió en el Instituto Francés y posteriormente pasó por Filosofía y Letras, el Teatro Español Universitario y la Escuela de Artes y Oficios de Madrid.

Antes de dedicarse al cine trabajó en periodismo deportivo, principalmente en fútbol y boxeo, bajo el seudónimo de Martín Girard.

También tuvo una breve experiencia en París y realizó trabajos vinculados con la pintura antes de concentrarse en la escritura y el cine.

Los primeros pasos en el cine

A finales de los años sesenta comenzó a trasladar sus propios relatos al cine. Entre sus primeros trabajos estuvieron "El horrible ser nunca visto" y "Ditirambo vela por nosotros", este último basado en su novela "Rocabruno bate a Ditirambo".

En 1967 realizó su primer largometraje, "Ditirambo", cuya financiación fue posible gracias al empresario italiano Angelo Moratti, entonces presidente del Inter de Milán, con la intermediación de Helenio Herrera, reconocido entrenador de fútbol y pareja de su madre.

La película también dio nombre a su productora, Ditirambo Films.

Posteriormente dirigió "El extraño caso del Doctor Fausto" y "Aoom", además de películas como "Morbo", "Al diablo, con amor", "La Regenta", "Beatriz" y "La parranda".

"Remando al viento", uno de sus grandes éxitos

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó con "Remando al viento" (1988), película inspirada en la vida de la escritora Mary Shelley.

La cinta, protagonizada por Hugh Grant, Lizzy McInnerny, José Luis Gómez y Elizabeth Hurley, recibió la Concha de Plata del Festival de San Sebastián y siete premios Goya, incluidos los de mejor película y mejor dirección.

En los años siguientes dirigió "Don Juan en los infiernos", "El detective y la muerte", "El portero", "Arsénico, por favor", "El genio tranquilo" y "Oviedo Express".

En 2019 estrenó "El sueño de Malinche", centrada en la llegada de Hernán Cortés a México, después de doce años sin estrenar un largometraje.

También fue escritor

Ante las dificultades para financiar el tipo de cine que quería realizar, Suárez dedicó buena parte de sus últimos años a la escritura.

Publicó novelas, relatos y crónicas, entre ellas "El caso de las cabezas cortadas", "La suela de mis zapatos", "El cementerio azul", "Con el cielo a cuestas", "La musa intusa" y "Ciudadano Sade".

Entre sus principales reconocimientos figuran el Premio Nacional de Cinematografía, recibido en 1991; la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, en 2016; la Medalla de Oro de Bellas Artes y la distinción de Caballero de las Artes y las Letras de Francia.

Con su muerte desaparece una de las figuras singulares del cine español, cuya obra estuvo marcada por la relación entre literatura, imaginación y cine.

Gonzalo Suárez deja una obra que atravesó el cine, la literatura, la televisión y el periodismo, con una trayectoria reconocida dentro y fuera de España.