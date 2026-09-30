Angie Dickinson, la actriz que rompió moldes en Hollywood, llega a los 95 años

La actriz Angie Dickinson, recordada por protagonizar la serie estadounidense "La mujer policía", llega a una gala benéfica en Beverly Hills, California, en 2012. ( EFE/MICHAEL NELSON/ARCHIVO. )

La actriz estadounidense Angie Dickinson, protagonista de La mujer policía, cumple 95 años. Aunque ha trabajado con directores como Howard Hawks, Sydney Pollack o Gus Van Sant, y con actores como John Wayne, Frank Sinatra o Marlon Brando, es recordada sobre todo por su interpretación de la sargento Suzanne "Pepper" Anderson en esa serie, considerada la primera policiaca de éxito protagonizada por una mujer.

El mundo del espectáculo celebra a una de las figuras más veteranas de la época dorada de Hollywood.

La intérprete, nacida como Angeline Brown el 30 de septiembre de 1931 en Kulm, Dakota del Norte, demostró en los años setenta que una mujer podía sostener un drama de acción en horario estelar. Su trayectoria, además, se extiende por más de medio siglo de cine y televisión.

De Kulm a Burbank

Hija de Dakota del Norte, la futura estrella se trasladó con su familia a California cuando tenía 11 años. Allí estudió en el instituto Bellarmine-Jefferson, en Burbank, donde se graduó en 1947. En 1952 se casó con el futbolista Gene Dickinson, de quien tomó el apellido con el que después se haría célebre.

Su debut televisivo llegó en la Nochevieja de 1954, en un episodio de una serie de la época. A lo largo de aquella década fue ganando presencia en series antológicas, un terreno que sirvió de escuela a muchos actores antes de dar el salto a la gran pantalla.

Del western de Howard Hawks a "Ocean's 11"

Su primer papel destacado en el cine llegó en 1956 con Gun the Man Down, junto a James Arness. Sin embargo, el gran salto se produjo en 1959, cuando compartió reparto con John Wayne y Dean Martin en Rio Bravo, el clásico western dirigido por Howard Hawks. Aquel trabajo le valió el Globo de Oro a la actriz revelación.

En 1960 formó parte del elenco de Ocean's 11, junto a Frank Sinatra y el grupo conocido como Rat Pack. En los años siguientes participó en títulos como The Killers (1964), The Chase (1966), en la que coincidió con Marlon Brando, y Point Blank (1967). En total, la veterana intérprete suma más de 50 películas a lo largo de su carrera.

"La mujer policía": la serie que abrió camino

Entre 1974 y 1978, la cadena estadounidense NBC emitió Police Woman, conocida en español como La mujer policía. En ella, Dickinson dio vida a la sargento Suzanne «Pepper» Anderson, una agente del Departamento de Policía de Los Ángeles que trabajaba con frecuencia de forma encubierta. La serie se mantuvo durante cuatro temporadas.

El proyecto se considera un hito de la televisión porque, hasta entonces, ninguna mujer había encabezado con éxito un drama de acción en horario estelar. Por ese papel, la actriz ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de televisión en drama y obtuvo tres nominaciones a los premios Emmy.

La propia Dickinson ha reconocido en entrevistas que, al principio, no quería protagonizar una serie de televisión. Con el tiempo, sin embargo, calificó la experiencia de enormemente gratificante y recordó que su trabajo animó a otras mujeres a solicitar el ingreso en la academia de policía.

Un talento más allá de la pequeña pantalla

Su carrera no se limitó a la televisión. En 1980 protagonizó Dressed to Kill, el thriller de Brian De Palma por el que recibió el premio Saturn a la mejor actriz.

También trabajó a las órdenes de Gus Van Sant en Even Cowgirls Get the Blues (1993), un ejemplo de su capacidad para mantenerse activa y adaptarse a distintos estilos y generaciones de cineastas.

Su última aparición en pantalla fue en 2009, en el telefilme Mending Fences, del canal Hallmark. Desde entonces está retirada de la interpretación, aunque su nombre sigue asociado a una etapa que muchos aficionados recuerdan con nostalgia.

Un legado que sigue vigente

La celebración de los 95 años de la actriz llega con su legado intacto. Para varias generaciones de espectadores, Dickinson es la imagen de una mujer que compartió cartel con las grandes estrellas masculinas de su tiempo sin renunciar a un papel protagonista propio.

Su nombre aparece de forma recurrente en los repasos históricos sobre la presencia femenina en la televisión de acción.

Más allá de los premios y de los títulos, la trayectoria de la estrella de La mujer policía resume el paso del Hollywood clásico a la era de las series de televisión, un cambio que ella vivió desde dentro.

Ese recorrido explica por qué, casi cinco décadas después del estreno de la serie, su figura sigue despertando homenajes cada 30 de septiembre.

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