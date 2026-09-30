Richard Gere lleva a Bruselas el drama del sinhogarismo con el documental "Lo que nadie quiere ver"

El actor estadounidense Richard Gere (2i) y su mujer Alejandra Gere (2d) asisten a la presentación de "Lo que nadie quiere ver", un proyecto solidario impulsado por el actor y su esposa en favor de la Fundacion HogarSi, Madrid en noviembre de 2025. ( EFE/VÍCTOR LERENA / ARCHIVO )

El documental español "Lo que nadie quiere ver", apadrinado por el actor estadounidense Richard Gere y su esposa, Alejandra Gere, llegó este miércoles a Bruselas para poner sobre la mesa el problema del sinhogarismo y la falta de vivienda, además de abrir el debate sobre el papel de las políticas europeas en la búsqueda de soluciones.

La proyección fue organizada por la ONG española HOGAR SÍ, la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan con Personas sin Hogar (FEANTSA) y el Comité Económico y Social Europeo (CESE).

Richard Gere, quien participa como hilo conductor del documental junto a su esposa, envió un mensaje grabado antes de la proyección en el que pidió mantener la atención sobre las personas que viven en situación de vulnerabilidad.

"Para cambiar esta realidad, debemos mantener la valentía de verla, de ver a las personas detrás de las estadísticas, y de hacerlo sin apartar la mirada", afirmó el actor.

El documental, de poco más de veinte minutos, acerca al espectador a la realidad del sinhogarismo a través de las historias de Pepe, Javi, Latyr y Mamen, cuatro personas que vivieron durante años en la calle en España y que ahora reconstruyen sus vidas "gracias al acceso a una vivienda y a los apoyos necesarios".

Pepe pasó dos años y medio en la calle después de ser desahuciado. En el documental cuestiona la actitud de quienes se encuentran con personas sin hogar y asegura que muchas veces "miran para otro lado" e incluso llegan a insultarlas.

Javi terminó en la calle después de no conseguir trabajo y llegó a plantearse si la muerte sería una salida ante la imposibilidad de subsistir.

"¿Tengo que tener tres trabajos para poder subsistir?", se pregunta en el documental, en el que también señala que es necesario "pelear mucho para tener la vida que tenías antes".

Latyr, formado en finanzas, trabajaba en la Unión Europea cuando se vio obligado a vivir en la calle. Su situación coincidió con el diagnóstico de un cáncer de pulmón, enfermedad que no pudo tratar en condiciones adecuadas debido a su situación de vulnerabilidad.

Mamen relata que llegó a dormir en aceras, cajeros y playas, espacios en los que, según cuenta, sufrió agresiones como el lanzamiento de lejía o cristales.

Debate sobre políticas europeas

"La solución no es mirar hacia otro lado. Un día estamos arriba y otro estamos abajo", afirma.

Una mirada desde Europa

La presentación del documental en Bruselas sirvió también para analizar las políticas relacionadas con la vivienda y el sinhogarismo en Europa.

Durante la mesa redonda posterior a la proyección, la vicepresidenta del Grupo de Trabajadores del CESE, Mari Carmen Barrera, pidió no limitarse a "gestionar el sinhogarismo" ni asumirlo "como algo inevitable".

Barrera defendió la necesidad de prevenir estas situaciones y, cuando se produzcan, ayudar a las personas a salir de ellas, siempre teniendo en cuenta su voz y experiencia.

Por su parte, Simona Barbu, integrante de FEANTSA, consideró necesario analizar cómo el sinhogarismo interactúa con otras políticas públicas, entre ellas las relacionadas con la migración, la salud y la exclusión social.

A su juicio, este análisis resulta fundamental para evitar que determinadas medidas destinadas a combatir el sinhogarismo terminen perpetuando el problema.

Gonzalo Caro, representante de HOGAR SÍ, lamentó que con frecuencia el debate se centra en la vivienda formal mientras que el sinhogarismo queda relegado a un segundo plano.

En ese contexto, valoró el papel divulgativo del documental y su capacidad para acercar al público las experiencias de quienes han vivido en la calle.

Gere, quien ejerce como uno de los principales impulsores del proyecto, ha insistido en la necesidad de mirar más allá de las estadísticas y reconocer el derecho de cada persona a disponer de un hogar, seguridad y dignidad.