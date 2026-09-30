Pedro Almodóvar y Javier Cercas reciben la Legión de Honor de Francia

El escritor Javier Cercas, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, Brigitte Macron y el cineasta Pedro Almodóvar, durante el acto de imposición de condecoraciones de la República Francesa, este miércoles en la Casa de Velázquez, en Madrid. ( EFE/FERNANDO CALVO/MONCLOA. )

El presidente francés, Emmanuel Macron, condecoró al cineasta Pedro Almodóvar y al escritor Javier Cercas con la Legión de Honor en una ceremonia celebrada durante su visita de Estado a Madrid y a la que asistió el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, informó este miércoles el Eliseo.

Sánchez felicitó a ambos por las condecoraciones y les agradeció por hacer de España "una potencia cultural". "Y, sobre todo, gracias por habernos ayudado a todos a mirar más allá", añadió el presidente del Gobierno en un mensaje en X.

El director de películas premiadas a nivel internacional como 'Hable con ella' o 'Todo sobre mi madre' acudió a la ceremonia con su hermano, Agustín, quien aseguró que se trata de un "día de gloria para la cultura española", al informar en sus redes sociales del acto.

Reconocimiento a la cultura española

Según se puede ver en las fotografías publicadas por Moncloa, la sede del Gobierno español, Almodóvar y Cercas recibieron la Legión de Honor, la más alta condecoración francesa por méritos civiles, de mano de Macron y de su esposa Brigitte. Macron.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/2d85a848d6c9f39168699bbca0bf2984a34a0acew-ab9c6c3e.jpg Pedro Almodóvar conversa con Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, junto a Brigitte Macron, durante el acto de condecoración, este miércoles en Madrid. EFE/Fernando Calvo/Moncloa. (EFE/FERNANDO CALVO/MONCLOA.)

El cineasta recibió la condecoración en grado de oficial y el escritor, en el de caballero.

Precisamente, Macron y el autor de 'Anatomía de un instante' compartieron ayer un acto en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid en el que hablaron del avance de los extremismos en Europa y los peligros de la IA y las redes sociales.

Ceremonia y temas tratados

Macron ya invitó a Cercas a una cena en el Eliseo en febrero de 2023 cuando se honraba la entrada del escritor Mario Vargas Llosa en la Academia Francesa; acto al que también asistió el rey emérito Juan Carlos I .

en febrero de 2023 cuando se honraba la entrada del escritor en la Academia Francesa; acto al que también asistió el rey emérito . La Legión de Honor ya ha sido entregada a otras personalidades españolas como el pintor Joaquín Sorolla, el ciclista Miguel Indurain, y, en su más alto grado, a Juan Carlos I.