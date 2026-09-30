×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Premios Goya 2027
Premios Goya 2027

Pamplona acogerá la gala de los Premios Goya 2027

Fernando Méndez-Leite resalta la conexión de Navarra con el cine español y las actividades paralelas a los Goya

    Expandir imagen
    Pamplona acogerá la gala de los Premios Goya 2027
    Pamplona acogerá la gala de los Premios Goya 2027, la edición número 41, el 6 de febrero. (EFE/ RODRIGO JIMÉNEZ )

    Pamplona acogerá la gala de los Premios Goya 2027, la edición número 41, el 6 de febrero del año que viene según ha anunciado este miércoles el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite.

    Méndez Leite ha hecho el anuncio en la sede de la institución, acompañado de la presidenta de Navarra, María Chivite. Pamplona tomará el relevo a Barcelona, donde se celebró la última edición de los premios más importantes del cine español el pasado 28 de febrero.

    «Estos van a ser los Goya de Navarra», ha señalado Méndez-Leite, quien también ha informado de que la lectura de nominados tendrá lugar el próximo 15 de diciembre y el día 11 de enero será la tradicional fiesta de nominados previa a los Goya.

    Navarra y el cine

    El presidente de la Academia, que ha empezado el acto con unas palabras de recuerdo para el cineasta y escritor Gonzalo Suárez, fallecido ayer, ha vinculado a Navarra con la historia del cine español, ya que ha acogido rodajes como ´Tasio´ o ´Secretos del corazón´, de Montxo Armendáriz, ´Las Brujas de Zugarramurdi´ de Álex de la Iglesia, ´8 apellidos vascos´ de Emilio Martínez Lázaro o la adaptación de la trilogía de Baztán.

    También proceden de Navarra, ha recordado, numeroso profesionales como Alfredo Landa, Najwa Nimri, Itxaso Arana, Fernando González Molina, Elena Taberna, Félix Viscarret o Andrea Jaurrieta.

    "Trabajamos conjuntamente para hacer la mejor de las galas posibles", ha subrayado el presidente de la Academia y ha recordado que, además de la gala, habrá muchas actividades paralelas, exposiciones, encuentros con profesionales, proyecciones, etc.

    "Un honor y una responsabilidad"

    Chivite ha destacado que es «un honor y una responsabilidad» acoger los Goya. «Cuando el cine viaja y se descentraliza, amplía su público y nos permite reconocernos, es una forma de cohesionar país», ha asegurado.

    "El cine entretiene, pero también ensancha la imaginación, y despierta el pensamiento crítico», ha señalado Chivite y ha recordado que Navarra se está posicionando como un referente para el cine y los rodajes nacionales e internacionales, con la ayuda de su sistema de incentivos fiscales, por el que piensan seguir apostando porque "han demostrado que generan economía y empleo".

    Desde el año 2019 los Goya han adquirido un carácter itinerante y se celebran cada año en una ciudad distinta de Madrid. Han pasado también por Sevilla (2019 y 2023), Málaga (2020 y 2021), Valencia (2022), Valladolid (2024) y Granada (2025).

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 