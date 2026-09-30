Pamplona acogerá la gala de los Premios Goya 2027, la edición número 41, el 6 de febrero. ( EFE/ RODRIGO JIMÉNEZ )

Pamplona acogerá la gala de los Premios Goya 2027, la edición número 41, el 6 de febrero del año que viene según ha anunciado este miércoles el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite.

Méndez Leite ha hecho el anuncio en la sede de la institución, acompañado de la presidenta de Navarra, María Chivite. Pamplona tomará el relevo a Barcelona, donde se celebró la última edición de los premios más importantes del cine español el pasado 28 de febrero.

«Estos van a ser los Goya de Navarra», ha señalado Méndez-Leite, quien también ha informado de que la lectura de nominados tendrá lugar el próximo 15 de diciembre y el día 11 de enero será la tradicional fiesta de nominados previa a los Goya.

Navarra y el cine

El presidente de la Academia, que ha empezado el acto con unas palabras de recuerdo para el cineasta y escritor Gonzalo Suárez, fallecido ayer, ha vinculado a Navarra con la historia del cine español, ya que ha acogido rodajes como ´Tasio´ o ´Secretos del corazón´, de Montxo Armendáriz, ´Las Brujas de Zugarramurdi´ de Álex de la Iglesia, ´8 apellidos vascos´ de Emilio Martínez Lázaro o la adaptación de la trilogía de Baztán.

También proceden de Navarra, ha recordado, numeroso profesionales como Alfredo Landa, Najwa Nimri, Itxaso Arana, Fernando González Molina, Elena Taberna, Félix Viscarret o Andrea Jaurrieta.

"Trabajamos conjuntamente para hacer la mejor de las galas posibles", ha subrayado el presidente de la Academia y ha recordado que, además de la gala, habrá muchas actividades paralelas, exposiciones, encuentros con profesionales, proyecciones, etc.

"Un honor y una responsabilidad"

Chivite ha destacado que es «un honor y una responsabilidad» acoger los Goya. «Cuando el cine viaja y se descentraliza, amplía su público y nos permite reconocernos, es una forma de cohesionar país», ha asegurado.

"El cine entretiene, pero también ensancha la imaginación, y despierta el pensamiento crítico», ha señalado Chivite y ha recordado que Navarra se está posicionando como un referente para el cine y los rodajes nacionales e internacionales, con la ayuda de su sistema de incentivos fiscales, por el que piensan seguir apostando porque "han demostrado que generan economía y empleo".

Desde el año 2019 los Goya han adquirido un carácter itinerante y se celebran cada año en una ciudad distinta de Madrid. Han pasado también por Sevilla (2019 y 2023), Málaga (2020 y 2021), Valencia (2022), Valladolid (2024) y Granada (2025).