Will Reeve, hijo de Christopher Reeve, revela su batalla contra el cáncer testicular

Will Reeve, en una imagen de archivo. ( EFE/EPA/ALLISON DINNER )

El periodista televisivo Will Reeve, hijo del popular actor que interpretó a Superman, Christopher Reeve, reveló que padeció un cáncer testicular por el que recibió tratamiento y que actualmente se encuentra en remisión.

Reeve, uno de los presentadores del programa matinal "Good Morning America", de ABC News, explicó en el programa que este verano recibió el diagnóstico después de detectar un bulto en su testículo izquierdo.

"El diagnóstico fue un golpe, los tratamientos fueron un esfuerzo... por no mencionar que fue una prueba inesperada para nosotros tan pronto después de nuestra boda", dijo Reeve, de 34 años, quien estuvo acompañado en el plató por su esposa, Amanda, con quien contrajo matrimonio el pasado enero.

Operado en mayo

El presentador fue operado en mayo, pero tuvo que someterse a una nueva cirugía en junio, después de que los médicos determinaran que se trataba de un carcinoma embrionario, un tipo de tumor que puede presentarse en los testículos y los ovarios.

Tras una segunda operación de seis horas, en la que le extirparon decenas de ganglios linfáticos para evitar la expansión del cáncer, Reeve recibió tratamiento de quimioterapia debido a que existía un 50 % de riesgo de recaída, según explicó.

Una revisión realizada a comienzos de septiembre demostró que el cáncer había desaparecido de su organismo.

"Hemos llegado a nuestro destino y ahora vemos el cáncer por el espejo retrovisor, pero ¡menudo viaje!", dijo el presentador.

Contexto familiar

El hijo de Christopher Reeve, fallecido en 2004 después de quedar tetrapléjico por una caída de caballo nueve años antes, y de Dana Reeve, quien murió en 2006 a causa de un cáncer de pulmón, explicó que decidió hacer pública su experiencia personal porque sus padres lo educaron para compartir sus vicisitudes si con ello podía ayudar a otras personas.