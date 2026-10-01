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Bradley Cooper G.I. Joe
Bradley Cooper G.I. Joe

Bradley Cooper interpretará a Duke en el reinicio de Paramount de 'G.I. Joe'

El director Danny McBride coescribió el guion junto a Jeff Fradley y John Carcieri, mientras que Lorenzo di Bonaventura produce la película

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    Bradley Cooper interpretará a Duke en el reinicio de Paramount de G.I. Joe
    El actor Bradley Cooper. (EFE)

    Bradley Cooper protagonizará el reinicio de 'G.I. Joe' que está produciendo Paramount, y que será dirigido por Danny McBride, informó Variety.

    Cooper encarnará al comandante de campo Duke. 'G.I. Joe', es una famosa línea de figuras de acción de la compañía de juguetes Hasbro sobre un equipo militar ficticio que lucha contra una organización terrorista llamada Cobra.

    No obstante, los detalles de la trama y el resto del reparto se mantienen en secreto.

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    Según la misma publicación, McBride también coescribió el guion con Jeff Fradley y John Carcieri, y la cinta estará producida por Lorenzo di Bonaventura, Mark Vahradian y Zev Foreman para Hasbro Entertainment.

    Desvinculación de Transformers

    Paramount desvinculó al proyecto de la franquicia Transformers, un cruce de universos que se había insinuado al final de la película 'Transformers: El origen de las bestias'.

    La franquicia de G.I. Joe ha llegado al cine en varias ocasiones. Channing Tatum protagonizó 'G.I. Joe: The Rise of Cobra' y 'G.I. Joe: Retaliation', esta última junto a Dwayne 'The Rock' Johnson y Bruce Willis.

    Sin embargo, esta será la primera película de la franquicia desde 'Snake Eyes'.

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