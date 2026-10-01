John Cena lleva los juguetes "Matchbox" al cine con una historia de amistad y acción

Los juguetes Matchbox, una de las marcas de vehículos en miniatura más reconocidas por coleccionistas y niños, saltan a la gran pantalla con John Cena como protagonista en una película nostálgica que apela a recordar los momentos felices de nuestra infancia que, según el exluchador profesional, pueden servir para superar situaciones de adversidad.

"Si estamos pasando por un período de soledad, recordar los momentos que queremos y la conexión que tenemos con personas que son importantes para nosotros es algo maravilloso", respondió en entrevista con EFE el actor de 49 años con motivo del estreno de Matchbox el próximo 9 de octubre en Apple TV.

Tras haber abandonado definitivamente su carrera como luchador profesional el año pasado, Cena ha redoblado su apuesta por convertirse en una de las caras más relevantes del cine de acción con esta adaptación de los juguetes de Mattel, que se suma a otras películas del universo cinematográfico de la marca de juguetes ya estrenadas como Barbie o Masters of the Universe.

En Matchbox, Cena interpreta a Sean Walker, un espía y exsoldado que se reencuentra con sus amigos de la infancia en una operación que pondrá en riesgo la vida de sus compañeros civiles, capaces de dar mucha batalla y conducir desde ambulancias hasta helicópteros a máxima velocidad.

Reflexiones de Cena

A pesar de que los juguetes de Matchbox traen en su mayoría a la mente de muchas personas buenos recuerdos, Cena reconoce que "el camino de cada persona es diferente" y tiene "muchos matices".

Por ello, y pese al tono optimista de la cinta, el actor conocido por interpretar al antihéroe de DC ´Peacemaker´ es consciente de las difíciles infancias que han atravesado muchos de sus seguidores e intenta no transmitir un mensaje que no sea adecuado para todo el mundo.

"Puede que alguien haya tenido una niñez difícil y decirle: ´Oye, esas circunstancias traumáticas de las que lograste escapar, tienes que seguir conectado a ellas´. No sé hasta qué punto sería justo", aclara el intérprete.

Aunque considera que hay que "esforzarse por conservar" aquellas relaciones que "significan algo en nuestras vidas", Cena prefiere ser respetuoso y no intenta "ponerse en los zapatos de nadie", ya que él solo conoce "su propio camino".

Para la actriz estadounidense Jessica Biel, que interpreta a Aimee, una conductora de ambulancias, el mejor consejo que se le puede dar a los más jóvenes es hacer "aquello que más te gusta".

"Intento enseñar a mi familia y a mis hijos a cumplir sus sueños, creo que soy un buen ejemplo (...) Lo mejor que puedes hacer es trabajar duro, entrenar y poner el tiempo y tus horas en aquello que tengas ganas de hacer, manteniendo tus sueños personales vivos", apuntó la actriz de 41 años.

Más acción para Cena

En esta ocasión, Cena ha dado un salto en el nivel de sus escenas de acción acompañado de uno de los mejores especialistas de acción de Hollywood, Sam Hargrave, quien, tras haber sido doble de riesgo de Chris Evans en películas como Los Vengadores, saltó en 2020 a la dirección con la cinta Extraction y ahora dirige todo un blockbuster como Matchbox.

"La clave es rodearte de buenas referencias como Sam. Él me dice: ´Te he visto moverte de esta manera, pero necesito que lo hagas de esta otra; va a costar trabajo y va a doler´, pero al final cumple su promesa y te verás genial en la pantalla", comenta sobre el cineasta.

Matchbox es la última apuesta de Apple TV+, que, tras una fuerte inversión en la industria del cine, es capaz de atraer estrellas de la talla de John Cena en una de las películas de acción más esperadas del año.