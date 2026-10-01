Julianne Moore recibirá el premio a la Carrera de la Fiesta del Cine de Roma

La actriz Julianne Moore en una foto de archivo. ( EFE )

La actriz estadounidense Julianne Moore recibirá el Premio a la Carrera de la vigésimo primera edición de la Fiesta del Cine de Roma, según han anunciado este jueves los organizadores del certamen que se celebra entre el 13 y el 25 de octubre.

El galardón le será entregado tras la proyección de la comedia musical The Debut, presentada en la sección Grand Public, de manos de Jesse Eisenberg, conocido por sus papeles en películas como La red social (2010) y la saga Ahora me ves, quien ejerce como director, guionista, productor y compañero de reparto de Moore en la película.

La actriz compartirá este reconocimiento honorífico en la presente edición con el actor español Javier Bardem, a quien le entregará la distinción el cineasta italiano Paolo Sorrentino, autor de cintas como la oscarizada La grande belleza (2013).

Trayectoria

Moore (Fayetteville, Carolina del Norte, 1960) debutó con éxito en televisión en la década de 1980 con la serie As the World Turns, por la que ganó un Emmy, y dio el salto al cine con La mano que mece la cuna (1992).

Desde entonces trabajó con directores como Robert Altman en Vidas Cruzadas (1993), Richard Donner en Asesinos (1995), Steven Spielberg en El mundo perdido (1997) o Pedro Almodóvar en La habitación de al lado (2024).

Nominada en cuatro ocasiones al Óscar, la actriz se hizo con la estatuilla de la Academia de Hollywood a la quinta candidatura, en 2015, por su papel protagonista en Siempre Alicia.

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