Hollywood pierde millones y empleos ante el éxodo de producciones hacia otros países

Hollywood busca recuperar la producción cinematográfica en Estados Unidos mediante nuevos incentivos fiscales ante el éxodo de rodajes hacia otros países. ( IMAGEN GENERADA CON IA )

Una coalición de sindicatos de Hollywood advirtió este lunes sobre el declive sostenido que registra la producción audiovisual estadounidense, una tendencia que, según denuncian, se ha venido acumulando durante los últimos 25 años.

"Una proporción cada vez mayor de la producción cinematográfica y televisiva estadounidense se ha trasladado a localizaciones extranjeras en los últimos 25 años, lo que ha transformado significativamente una industria que da soporte a más de dos millones de empleos en Estados Unidos", indicaron los gremios sindicales en un comunicado conjunto.

El documento fue elaborado por el Sindicato de Directores de EE.UU. (DGA), la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales (IATSE), el Sindicato Internacional de Trabajadores de América del Norte (LIUNA), así como el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA), el más importante de Hollywood.

El informe reveló que hace 25 años los estudios destinaban el 74 % de sus presupuestos de producción cinematográfica a Estados Unidos, pero que desde entonces esa cifra ha descendido al 42 %.

La caída es aún más acusada en el ámbito televisivo, donde la inversión local ha descendido drásticamente del 94 % al 64 %.

"Entre 1999 y 2024, la proporción del gasto en producción en EE.UU. entre las 25 películas de mayor presupuesto de los principales estudios estadounidenses disminuyó un 40 %", sostuvo el texto.

Impacto económico

El análisis se centró en las producciones de grandes estudios con mayor impacto económico y en el empleo del sector, estableciendo umbrales presupuestarios de al menos cinco millones de dólares para largometrajes y entre uno y 1,7 millones de dólares para episodios de televisión según su duración.

"A menos que se tomen medidas, Estados Unidos seguirá perdiendo terreno en la retención de esta industria y los empleos de clase media que proporciona", concluyó.

Los resultados de este informe se emiten mientras se debate en el Congreso estadounidense la posibilidad de ofrecer un incentivo a la producción del 20 % al 30 % para reactivar la industria cinematográfica y televisiva.

Hollywood sufre desde hace décadas el fenómeno conocido como 'runaway production', la fuga de las grandes producciones y rodajes de cine o televisión hacia otros países ante la falta de incentivos fiscales atractivos.

Medidas y reacciones

Este problema se agravó durante la pandemia de la covid-19, dejando a la industria en una situación de extrema vulnerabilidad que se agravó con las históricas huelgas de guionistas y actores que paralizaron el sector en Los Ángeles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recientemente defendió la idea de crear unos incentivos fiscales para revitalizar Hollywood, amenazó en su llegada al poder con imponer un arancel del 100 % a las películas extranjeras.

La medida generó un fuerte rechazo entre los principales sindicatos y estudios, quienes advirtieron que paralizaría la distribución global.

En su lugar, los representantes de la industria propusieron una mejora en los créditos fiscales, similares a los que ofrecen países como Canadá, Reino Unido y algunos estados de EE.UU. que se están beneficiando del éxodo de Hollywood, como es el caso de Nuevo México o Georgia.