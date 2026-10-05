Pedro Almodóvar quiere llevar al cine una historia de amor lésbico con "Peces"

El cineasta español Pedro Almodóvar reveló este lunes en Nueva York su interés por llevar al cine la novela Peces, de la escritora catalana Eva Baltasar, sobre una relación lésbica "muy intensa y desgarradora", aunque admitió sus dudas sobre si hoy encontraría intérpretes dispuestas a asumir la exigencia y la exposición física que requiere una historia así.

Durante un coloquio junto a la realizadora estadounidense Sofia Coppola en la 64.ª edición del Festival de Cine de Nueva York (NYFF), el director manchego explicó que le gustaría adaptarla al cine, aunque no sabe si encontraría "dos actrices con la valentía que demostraron Léa Seydoux y Adèle Exarchopoulos en 'La vida de Adèle', por el nivel de exposición que exigen esas escenas".

"Hoy en día parece más difícil hacer ese cine", confesó Almodóvar ante el público del Walter Reade Theater de Nueva York, mientras Coppola lo animaba de inmediato: "Ojalá la hagas".

Abdellatif Kechiche, el director francés de La vida de Adèle, ganó el máximo galardón en Cannes en 2013, pero fue investigado por agresión sexual. Poco después de ese rodaje, ambas actrices denunciaron el carácter tiránico del director y que exigiera cientos de tomas para una misma escena.

Protocolos de rodaje

Hoy, la conversación entre ambos directores derivó hacia los cambios en los protocolos de rodaje de secuencias íntimas y la consolidación de la figura del coordinador de intimidad, obligatoria por normativa en la industria.

Almodóvar señaló que hasta el momento nunca ha trabajado con estos profesionales y mostró sus reservas respecto a su impacto en la dinámica entre el reparto y la dirección.

"Creo que incorporar tantas figuras entre el director y los actores (como puede ser el coordinador o el coach de actores) puede generar un conflicto de jerarquías en el rodaje. Se convierte en un cuarteto donde todos tienen que ponerse de acuerdo", argumentó.

Por su parte, Coppola relató su propia experiencia tras incorporar por primera vez a una coordinadora de intimidad durante la filmación de 'Priscilla': "Al principio me resultó extraño, pero luego agradeces el apoyo", apuntó la cineasta neoyorquina.

El encuentro formó parte de las charlas especiales del NYFF, certamen donde Almodóvar participa con su largometraje 'Amarga Navidad' y Coppola presenta la pieza documental Making Marie Antoinette.