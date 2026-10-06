Skydance: el nuevo gigante del entretenimiento tras la fusión Paramount y Warner Bros

La nueva compañía busca ganar terreno frente a Netflix y Disney, aunque afrontará una elevada deuda y posibles despidos en Hollywood. ( IMAGEN GENERADA CON LA IA )

La formalización este martes del macroacuerdo entre Paramount y Warner Bros. Discovery (WBD, por sus siglas en inglés) abre una nueva página en Hollywood, en una unión que suma el tamaño necesario para competir contra las plataformas de contenidos en línea (streaming), aunque obligando a la nueva compañía a operar con un estrecho margen debido a sus obligaciones financieras.

La operación, valorada en unos 110,000 millones de dólares, responde a la necesidad de los estudios tradicionales por ganar músculo frente a gigantes tecnológicos como Netflix en un contexto de declive en los ingresos de las salas de cine y el cambio en los hábitos de consumo de los espectadores.

"Todo lo que suceda en los próximos dos años consistirá en averiguar cómo pueden sobrevivir en esa cuerda floja: recaudar suficientes ingresos mientras reducen costes de forma simultánea únicamente para pagar los intereses de la deuda que han contraído. Y esa es una posición muy aterrorizante en la que estar", indica a EFE Gabriel Kahn, investigador de los modelos económicos de los medios de comunicación.

Desafíos financieros

Para contrarrestar el fuerte impacto financiero de esta operación, el analista pronostica una ola de despidos masivos en ambas corporaciones. "Eso va a generar mucha más animadversión en Hollywood de la que ya existe, porque directores, actores y demás ya están bastante enfadados con esta fusión", advierte.

Más allá de la presión sobre los costes, el principal interrogante radica en la capacidad real de este nuevo gigante para medirse con los líderes consolidados del sector. "Disney cuenta con un contenido masivo y Netflix se ha afianzado como la plataforma central, por lo que el gran problema es saber qué sucederá con una Paramount y HBO combinadas, si eso será suficiente para competir con los grandes y esa sigue siendo una pregunta abierta", agrega.

La nueva compañía, bajo el nombre de Skydance, se enfrenta al desafío de equilibrar su carga de deuda con tratar de ofrecer una estrategia de programación que evite cualquier tropiezo financiero en su etapa inicial, al tiempo que intenta renovar su modelo para mantenerse a flote en la industria.

Impacto en el contenido

Aunque algunos de los defensores de esta macro operación, como la firma asesora de accionistas Institutional Shareholder Service (ISS), sostienen que puede resultar beneficiosa la unión de catálogos históricos, como el universo Harry Potter, Kahn insiste en que el valor de estas grandes franquicias no exime a la nueva compañía del riesgo financiero.

"No pueden asumir riesgos, no pueden permitirse fracasar, así que van a producir una gran cantidad de contenido estándar muy seguro que consideran que les dará un rendimiento constante", dice.

En cuanto a si el acuerdo está abocado al fracaso, el analista apunta que los estudios tradicionales han cambiado de manos en numerosas ocasiones a lo largo de los años, aunque destaca que plataformas como Netflix decidieron apartarse del proceso por considerarlo inviable.

"Netflix, que tiene una mejor plataforma de streaming y más oportunidades de monetizar el contenido, se alejó porque pensaba que era financieramente insostenible a ese precio. Hicieron póker y obligaron a su mayor competidor a apostarlo todo a una sola mano, dejándolo con unas condiciones financieras que muy fácilmente podrían explotar", explica.

En ese sentido, "estamos ante un acuerdo que podría explotar fácilmente. Cuando cosas así explotan, hay otra gente dispuesta a recoger los activos y recombinarlos de formas distintas; es improbable que los activos desaparezcan, pero la combinación y la propiedad podrían cambiar fácilmente si este acuerdo se desmorona", sentencia.