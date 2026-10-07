Ben Affleck y Matt Damon crean sello para impulsar cineastas independientes
El nuevo sello Artists Equity Independent Pictures tiene como objetivo ampliar las historias en el cine independiente
La compañía de Ben Affleck y Matt Damon, Artists Equity, ha creado un nuevo sello dedicado a impulsar a cineastas emergentes en el ámbito independiente, según informó este miércoles la revista Variety.
El nuevo sello, denominado Artists Equity Independent Pictures, "es una forma de impulsar a voces emergentes con verdadero potencial, ampliar el tipo de historias que contamos y satisfacer a un público que sigue expresando un creciente interés por el cine independiente de alta calidad", indicaron los actores.
Entre los primeros proyectos que se beneficiarán del nuevo sello se encuentra A Woman in the Sun que supone el debut como directora de Julia Cox, guionista del film ´Nyad´ y de series de televisión como The Last Tycoon.
Alianza
- Ambas estrellas de Hollywood fundaron Artists Equity en 2022, con la intención de ampliar la participación en los beneficios entre los creadores y otros profesionales de sus producciones, junto con Gerry Cardinale, fundador de RedBird Capital Partners.
- La primera película de la productora fue Air, el drama deportivo de 2023 dirigido por Affleck, quien también actuó junto a Damon, Jason Bateman y Viola Davis.
- Otros proyectos de Artists Equity incluyen Small Things Like These, The Rip, The Accountant 2, The Instigators, Unstoppable o el suspense Animals, que se estrenará este viernes en Netflix y en salas de cine.