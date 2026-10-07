Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón recibirán la Medalla Filmoteca en Morelia

Guillermo del Toro (i) y Alfonso Cuarón, durante actos protocolarios en Ciudad de México. ( EFE/MARIO GUZMÁN/ISAAC ESQUIVEL. )

Los cineastas mexicanos Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón recibirán la Medalla Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), uno de los reconocimientos más prestigiosos del cine mexicano, durante su visita a la edición número 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

El FICM anunció este miércoles la entrega en un comunicado en el que destaca la trayectoria, las aportaciones y las intervenciones de ambos directores en el mundo de la cinematografía, así como su reconocimiento internacional como ganadores del Óscar y referentes del séptimo arte.

"Guillermo del Toro es uno de los artistas más creativos y visionarios de su generación, cuyo estilo distintivo se refleja en su trabajo como cineasta, guionista, productor y escritor", destacó el texto.

También reconoció películas como El laberinto del fauno (2006), La forma del agua (2017), Pinocho (2022) y Frankenstein (2025), las cuales han sido ganadoras del Óscar en distintas categorías.

La entrega del galardón será a las 15:00 hora local (21:00 GMT) del 18 de octubre, durante el FICM, que celebrará el 20 aniversario de ´El laberinto del fauno´ con una función especial, en el marco del reestreno de la película en cines de todo el mundo en 4K y 3D.

Reconocimiento a Alfonso Cuarón

El certamen también reconoció el trabajo de dirección, guion y producción de Cuarón, de quien aseguró que cuenta con una "obra aclamada por la crítica y el público", y destacó en primer lugar Roma (2018), película por la que obtuvo los Óscar a Mejor Dirección y Mejor Fotografía.

Destacó que entre sus producciones más recientes se encuentra ´Campeón Gabacho´, largometraje dirigido y coescrito por su hijo, Jonás Cuarón, que se proyectará en la ceremonia de inauguración de la edición 24 del FICM el próximo 16 de octubre, con la presencia de ambos cineastas.

Alfonso Cuarón recibirá la insignia a las 17:30 horas (23:30 GMT) del próximo 20 de octubre en Morelia, cuatro días después de haber presentado ´Campeón Gabacho´, la cuarta película dirigida por Jonás Cuarón.

Desde 1987, la Medalla Filmoteca UNAM ha sido otorgada a personalidades del cine de la talla de Juliette Binoche, Béla Tarr, Olivia Harrison, Francis Ford Coppola e Isabelle Huppert, entre otros.

Detalles del Festival Internacional de Cine

El FICM se llevará a cabo del 16 al 25 de octubre en la ciudad de Morelia, capital del estado de Michoacán (oeste de México).