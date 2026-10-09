John Malkovich destaca la belleza y el misticismo de "Isla de Pascua" en su nueva película

El actor estadounidense John Malkovich destacó este viernes en Londres lo "encantadora" que fue la población del territorio chileno de la Isla de Pascua (Rapa Nui, en nativo) durante el rodaje de su última película, la comedia satírica 'Wild Horse Nine'.

En la alfombra previa a la gala de presentación del filme en el Festival de Cine de Londres, el intérprete, de 72 años, atendió brevemente a los medios internacionales -entre los que estaba EFE- y enumeró todas las cosas que le enamoraron de la isla chilena, donde transcurre la mayor parte de la cinta: "Su belleza, su misticismo, toda la luz, el sol, las vistas y la gente fue encantadora también".

Contexto de la película

La película, dirigida por el cineasta británico-irlandés Martin McDonagh, se ambienta pocos meses antes del golpe de Estado chileno de 1973 y sigue a dos oficiales de la CIA, interpretados por Malkovich y Sam Rockwell, que son enviados desde Santiago a Rapa Nui, en un viaje en el que exploran su amistad y su oscuro pasado entre las emblemáticas estatuas de los Moais y con diálogos desternillantes.

En el filme, donde su elenco suena con fuerza de cara a los próximos Óscar, McDonagh repite, de algún modo, varios elementos de la fórmula que ya utilizó en 'Almas en pena de Inisherin': dos hombres protagonistas, una isla remota y conversaciones profundas sobre el significado de la amistad.

Dimensión política de la historia

El director británico-irlandés comentó a EFE que lo que le pareció interesante para seguir tratando el tema en 'Wild Horse Nine' es la "sensibilidad" que caracteriza a las amistades masculinas: "Esta película tiene también una dimensión política y estaba explorando a personajes oscuros que han hecho muchas cosas terribles en sus vidas y también cómo lidian con ello".

En medio de ese telón de fondo político en el Chile de 1973, la actriz chilena Mariana di Girolamo interpreta a Mónica, a quien describe como "una estudiante de izquierdas, una mujer socialista que cree firmemente en el proyecto de Salvador Allende y tiene mucho optimismo en el futuro para todo el pueblo chileno".

"Creo que es una película que va a resonar", afirma a EFE Di Girolamo. El filme -una ficción satírica basada en hechos reales- habla sin tapujos del papel intervencionista de Estados Unidos en Chile, de los preparativos del golpe de Estado o del uso del Estadio Nacional de Chile como centro de detención y tortura.

En esta línea, la actriz chilena asegura que la genialidad de McDonagh y su guion "magistral" reside en "tocar estos temas tan profundos de una manera entretenida, porque yo creo que es una película muy gozosa de ver, o al menos esa ha sido mi experiencia viéndola y trabajando en ella".

Di Girolamo reflexiona cómo fue rodar una de las tomas hacia el final de la película junto a una leyenda como John Malkovich : "Estuvimos haciendo esta escena como 3 días, muchas veces compartimos el silencio".

una de las tomas hacia el final de la película junto a una como : "Estuvimos haciendo esta escena como 3 días, muchas veces compartimos el silencio". En ella, sin entrar en spoilers, Malkovich le aconseja sobre cómo actuar ante el inminente golpe de Estado chileno: "Es una información fuerte de digerir pero creo que esa escena era necesaria para la decisión que ella toma".