El actor Russell Brand llega al tribunal en el comienzo de su juicio por violación

El comediante y actor británico Russell Brand llega al Tribunal de la Corona de Southwark para declarar sobre los cargos de violación y agresión sexual en Londres, Reino Unido, el 30 de mayo de 2025. ( EFE )

El actor y humorista inglés Russell Brand llegó este lunes al tribunal de Southwark, en el sur de Londres, acompañado por su esposa, para el comienzo del juicio por supuestos delitos sexuales, que él ha negado.

En concreto, Brand, de 51 años, está acusado de tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de atentado contra el pudor, cometidos contra seis mujeres entre 1999 y 2009.

Este lunes está previsto que esté dedicado a la selección del jurado para el proceso legal, que podría prolongarse diez semanas.

Vestido con un traje gris, camisa blanca desabrochada con un pañuelo marrón al cuello, botas marrones y gafas de sol, el actor llegó al edificio judicial acompañado por su esposa, Laura Gallacher.

Una vez dentro, el actor y su equipo legal fueron llevados a una sala privada cercana al lugar donde se celebrará el juicio.

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Durante su carrera en el mundo del espectáculo, que comenzó en los pasados años 90, Brand fue uno de los comediantes más populares del Reino Unido y presentó programas relacionados con el Gran Hermano.

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