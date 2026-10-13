×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Vico C cirugía columna cervical
Añadir Diario Libre en GoogleVico C cirugía columna cervical

Estado de salud de Vico C mejora tras cirugía de columna cervical

El artista asegura que evoluciona favorablemente, agradece el apoyo recibido y anuncia que retomará sus compromisos musicales en 2027

    Expandir imagen
    Estado de salud de Vico C mejora tras cirugía de columna cervical
    Vico C se recupera "favorablemente" tras una cirugía de la columna cervical en Colombia.
    (EFE)

    El veterano rapero puertorriqueño Vico C informó este martes que evoluciona favorablemente tras someterse a una intervención quirúrgica de columna cervical el pasado 7 de octubre en el Hospital San Vicente de Paúl, Centro de Especialistas, en Rionegro, Antioquia, en Colombia.

    "Estoy profundamente agradecido con Dios por permitirme superar esta operación y con el extraordinario equipo médico que estuvo a cargo de mi salud. También agradezco a mi familia y a todas las personas que han estado pendientes de mí. Ahora me corresponde seguir las recomendaciones de los médicos, tener paciencia y concentrarme en mi recuperación. En el 2027 venimos con fuerza", expresó en un comunicado el artista.

    Estado de salud

    La operación fue necesaria después de que el conocido como "El filósofo del rap" fuera diagnosticado con una compresión de la médula espinal a nivel cervical, una condición que comprometía varios segmentos de su columna vertebral y que requería atención médica especializada.

    El procedimiento estuvo a cargo del equipo neuroquirúrgico dirigido por Rubén de Jesús Ramírez, especialista en neurocirugía, y consistió en una descompresión del canal cervical y una artrodesis de los niveles vertebrales C2 a C7.

    "La intervención quirúrgica se desarrolló exitosamente y logramos nuestro objetivo de liberar la médula espinal de la compresión que presentaba, preservando intactas sus funciones motoras y sensitivas. Vico se encuentra en excelentes condiciones clínicas, con un estado neurológico favorable y un pronóstico muy positivo", expresó Ramírez.

    RELACIONADAS

    Proceso de recuperación

    Mediante esta intervención, los especialistas lograron liberar las estructuras nerviosas afectadas, corregir la deformidad existente y proporcionar estabilidad a la columna cervical. Según explicó el neurocirujano, la cirugía se desarrolló conforme a lo planificado, sin complicaciones, y requirió la utilización de tecnología avanzada para proteger las funciones neurológicas y motoras del paciente.

    De acuerdo con las recomendaciones médicas, el proceso de recuperación se extenderá aproximadamente tres meses y Luis Armando Lozada, nombre de pila del artista, retomará sus compromisos artísticos en el 2027, una vez completado su proceso de recuperación.

    Con una carrera de casi cuatro décadas, al artista se le considera uno de los mejores compositores urbanos junto a Eddie Dee, catapultó el hip hop y rap en la escena local y ha escrito temas de reclamo social como "La recta final" o "Se escapa".

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 